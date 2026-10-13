Fórmula 1 GP de Singapur

McLaren admite que solo cambios profundos en 2027 podrán corregir el manejo del MCL41

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri han sentido que el actual coche de F1 de McLaren es difícil de manejar, pero el equipo no podrá resolver el problema hasta que pase a su próximo coche

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

Publicado: 13 oct 2026, 13:58

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El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha admitido que no puede mejorar las características de manejo de su coche de Formula 1 ‘sin cambios fundamentales’ que no serán posibles hasta 2027.

Aunque todos los pilotos de F1 han tenido que adaptarse a la nueva generación de coches y motores para extraer el máximo rendimiento, aplicando a menudo técnicas antinaturales o inusuales nunca utilizadas en toda su carrera, McLaren también ha estado lidiando con un problema de manejo del coche con mayor profundidad durante toda la temporada.

Mientras Lando Norris y Oscar Piastri han intentado adaptar sus estilos de conducción para ajustarse a los híbridos V6 turbo con los elementos de mayor potencia eléctrica de este año, la complicación añadida del manejo del coche ha lastrado el progreso general del equipo en relación con sus rivales de cabeza.

Un problema que aparentemente ha afectado más a Piastri que a su compañero de equipo debido a sus distintos estilos naturales de conducción, es una cuestión que el equipo no podrá resolver por completo hasta que pueda hacer cambios técnicos importantes con un coche completamente nuevo en 2027.

Stella explicó: “No espero que lo que llegue al coche mejore esta característica. Creo que necesitamos algo más fundamental que simplemente añadir algo de carga aerodinámica al coche, como está ocurriendo en las próximas carreras.

“Sin cambiar fundamentalmente algún aspecto adicional que estamos abordando a más largo plazo y, como muy pronto, diría que con el MCL41 para 2027”.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Después del Gran Premio de Singapur, Norris entró en detalles sobre el tema, explicando que necesita “forzar” su coche de F1 de McLaren para que haga lo que él quiere, en lugar de encontrar un equilibrio con el que se sienta cómodo.

“Está [el coche] simplemente al límite en cada curva”, dijo Norris. “Tienes que conducirlo dentro de un porcentaje exacto, y tienes que forzar el coche en todos los sentidos. No puedes dejar que el coche haga ningún trabajo. No puedes simplemente dejar que el tren delantero haga el trabajo, o que el trasero haga el trabajo. Tienes que forzar el delantero; tienes que forzar el trasero.

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“Tienes que conducirlo de una manera que exige muchísima concentración y muchísima habilidad. Es simplemente a tope y mentalmente agotador por lo mucho que tienes que trabajar al volante.

“Es simplemente demasiado difícil y hace imposible encadenar vueltas en clasificación, lo que demuestra el buen trabajo que pudimos hacer cuando conseguíamos la pole y cosas así, y lo gratificante que se sentía.

“Ahora no hemos sido lo suficientemente rápidos, es simplemente demasiado difícil y no puedes hacer nada mágico porque sencillamente no eres lo bastante rápido. Tienes que forzar el coche, y no puedes dejar que el coche haga ningún trabajo porque no lo hace por sí solo. Y eso no es en absoluto lo que quieres de un coche”.

Esta “intensidad” de conducción es una característica que Stella cree que ha formado parte del coche de F1 de McLaren durante toda la temporada, a la que Norris y Piastri han tenido que adaptarse, y algo que a las entradas naturalmente más suaves y delicadas del australiano le costó más dominar.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“El hecho de que el coche necesite bastante esfuerzo para conseguir tiempo por vuelta, y que requiera un nivel de intensidad en las acciones de conducción muy superior al del año pasado, es algo que a los pilotos les llevó un tiempo entender”, explicó.

“Y también es una de las razones por las que Oscar, en algún momento, casi perdió parte de la competitividad en comparación con Lando. Y estábamos aquí debatiendo: ¿qué le está pasando a Oscar? Y siempre he dicho que era una cuestión técnica. Oscar simplemente necesitaba entender cómo forzar el coche para que hiciera algunas cosas y, en cierto modo, abandonar la idea de que conducir rápido no necesariamente significará conducir limpio, si eso tiene sentido.

“Que era el sello distintivo de Oscar cuando lo hemos visto rápido en el pasado. Era como... Era limpio, era realmente bueno [con los] datos; se veía que era muy repetible y era rápido. Con este coche, todas estas cosas juntas no parecen ocurrir muy a menudo, así que es mucho trabajo para los pilotos”.

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