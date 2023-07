Checo Pérez se ríe de la acusación de intimidación de Sainz en Austria

Sergio Pérez y Carlos Sainz protagonizaron una gran batalla por la tercera posición en la instancia final de la carrera del domingo en el Red Bull Ring, la cual se definió a favor del piloto mexicano en la vuelta 61 de las 71 previstas.

Pérez se colocó cuarto tras adelantar a Lando Norris en la vuelta 56, encontrándose en ese momento a un segundo del Ferrari de Sainz, con quien tenía una diferencia de neumáticos cinco giros más nuevos.

Rápidamente "Checo" llegó a la cola del monoplaza del español y comenzó a atacarlo, pero recién en la vuelta 61 pudo concretar el adelantamiento tras un par de intentos fallidos, llegando incluso a estar por delante de Sainz, solo para que el de Ferrari se recupere con el uso del DRS.

"Me está empujando fuera de la pista como loco", se quejó Sainz en la radiocomunicación con su equipo durante la pelea y luego agregó: "Los comisarios deberían darle una mirada a eso. Me estuvo intimidando mucho".

El comentario de Sainz no pasó desapercibido, puntualmente lo de la intimidación, sobre lo cual "Checo" Pérez fue preguntado en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

"¡Lo escuché! No he hablado con Carlos, no sé qué quiere decir con eso. No vemos la cara del otro piloto. No sé, no sé lo que quiere decir con eso", dijo Pérez riéndose de lo dicho por Sainz, con quien mantiene una buena relación en el paddock.

Al ser preguntado si sentía que había sido especialmente agresivo con el de Ferrari, Pérez no lo vio de esa manera.

"La verdad es que no, creo que simplemente tuvimos una pelea como Dios manda", respondió el piloto de Guadalajara.

"Ellos (por Ferrari) eran particularmente fuertes en la salida de la curva tres. Me llevó un poco más de tiempo. En una ocasión iba por el interior hacia la curva cuatro y de repente me encontré con el Haas (de Kevin Magnussen) parado en el interior, así que tuve que levantar y me llevó probablemente un poco más de lo que quería, pero al final, lo conseguimos", explicó.

