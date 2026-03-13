Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de China

Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Sergio Pérez no tomó parte en la clasificación para la sprint de China luego de que Cadillac encontró dificultades.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

La primera carrera sprint de la historia de Cadillac en la Fórmula 1 tendrá a Sergio Pérez iniciando desde el fondo de la parrilla luego de que el mexicano no tomó participación en la sesión de clasificación para la carrera corta.

El equipo estadounidense informó que el mexicano no tomaría parte de la sprint shootout luego de que encontraron complicaciones mecánicas que limitaron su tiempo en pista desde la primera práctica.

“Checo no participará en esta sesión de clasificación al sprint. El equipo detectó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo solucionarse a tiempo”, describió la escudería en una comunicación a los diversos medios.

Checo Pérez se ubicó en la posición 22 durante la fría sesión de práctica que se realizó horas antes de la clasificación del viernes. Durante la carrera en Australia el equipo afrontó un problema similar en la jornada del viernes antes de realizar diversas reparaciones al monoplaza y dejarlo listo para la sesión de clasificación en el Albert Park. 

En contraparte, Valtteri Bottas tomó parte en la sesión ubicándose en la posición 21 a 4.3 segundos de diferencia de la cima establecida por George Russell

Más de la F1:

