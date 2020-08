"99% seguro" que Pérez vuelve en el GP de España

El piloto mexicano debió ausentarse el pasado fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña tras haber dado positivo de coronavirus, siendo reemplazado por Nico Hulkenberg, y un nuevo test realizado esta semana indicó que Pérez aún tiene el virus en su cuerpo, si bien está en remisión.

Hulkenberg nuevamente tomó el lugar de "Checo" para el Gran Premio del 70° Aniversario, con una gran actuación siendo tercero en la clasificación, pero el equipo aguarda por la vuelta de Pérez en el Gran Premio de España de la próxima semana.

"Se hizo el test ayer y parece que la cantidad de virus en su sistema está bajando significativamente de prueba en prueba. Hoy se ha vuelto a hacer la prueba. Deberíamos tener esos resultados mañana. Anticipo que, o bien para cuando tengamos el resultado mañana o a principios de la semana que viene, estará en negativo", dijo Szafnauer este sábado.

"Creo que para cuando lleguemos a Barcelona estará de vuelta en el monoplaza. Pero estoy tratando de adivinar el futuro. Si eso no sucede, no me crucifiquen porque no puedo predecir el futuro. Pero mirando la tasa de salida del virus de su sistema, si es lineal, debería estar bien para cuando vuelva a Barcelona", agregó.

Consultado sobre si ante un nuevo resultado positivo de Pérez. Hulkenberg seguirá con Racing Point, el jefe de la escudería de Silverstone fue claro.

"Si (Pérez) no estuviera en el auto, sería Nico, pero ahora, como dije antes, estaba 99% seguro de que Nico estaría en el auto para ambas carreras en Silverstones, y ahora estoy 99% seguro de que 'Checo' estará en el auto para España", insistió.

Szafnauer explicó además por qué Racing Point intentó que "Checo" Pérez regrese a la pista a una semana de haber anunciado su resultado positivo de COVID-19.

"Consultamos a muchos expertos, incluyendo el laboratorio que usamos para todo nuestro personal en Silverstone. También consultamos a los expertos de Eurofins (la empresa que hace las pruebas de COVID-19 para la F1). Hay que recordar que este coronavirus es un virus nuevo, lo que significa que la gente no sabe mucho sobre él", dijo.

"Los expertos dieron un rango tan grande para cuando 'Checo' diera negativo, que valía la pena hacerlo. Nos dieron un rango de una semana a cuatro o cinco semanas. Dijeron que en cualquier momento en ese rango, podría dar negativo, y todo dependía de cuándo se infectó por primera vez, lo cual nadie puede predecir. Tenía sentido para nosotros tratar de tener a nuestro piloto titular en vez de un sustituto. Creo que hicimos absolutamente lo correcto al continuar probándolo para ver qué iba a pasar", finalizó.

Información adicional por Luke Smith

Repasa en fotos la acción del sábado en Silverstone:

Galería Lista Segundo puesto de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 1 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo puesto de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 2 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los monoplazas del ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35, y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, en Parc Ferme 4 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 5 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, y segundo puesto Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 6 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 7 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 8 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 9 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 10 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 11 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 es felicitado por su compañero Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 12 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebra en Parc Ferme con Max Verstappen, Red Bull Racing y Daniel Ricciardo, Renault F1 13 / 41 Foto de: FIA Pool Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 14 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 15 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 16 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 17 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 18 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 19 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 20 / 41 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 21 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los monoplazas de Lance Stroll, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, en Parc Ferme 22 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los mecánicos e ingenieros de Red Bull en Parc Ferme 23 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los escrutadores mueven el monoplaza de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 después de la calificación 24 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los escrutadores mueven el coche del hombre de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, en el Parc Ferme 25 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 26 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 27 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebra en Parc Ferme 28 / 41 Foto de: FIA Pool Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebra en Parc Ferme 29 / 41 Foto de: FIA Pool Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebra en Parc Ferme 30 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebra en Parc Ferme 31 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Escrutadores, mecánicos e ingenieros en el Parc Ferme 32 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Escrutadores con el monoplaza de Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, en Parc Ferme 33 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 con el premio Pirelli pole position 34 / 41 Foto de: FIA Pool Ganador de la pole Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 con el premio Pirelli pole position 35 / 41 Foto de: FIA Pool Monoplaza de Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 en Parc Ferme 36 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Renault F1 y Nico Hulkenberg, Racing Point celebran en Parc Ferme 37 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebran en Parc Ferme 38 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebran en Parc Ferme 39 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing en Parc Ferme 40 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point en Parc Ferme 41 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Related video