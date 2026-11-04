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¿Podio con Cadillac en 2028? Checo Pérez explica el plan para alcanzar ese objetivo

Sergio Pérez renovó con Cadillac con el firme objetivo de emular lo que hizo en Force India / Racing Point y llevarlos a la contienda.

Luis Ramírez

Publicado: 4 nov 2026, 22:14

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Mientras que la temporada 2026 de la Fórmula 1 se encamina a su parte final, Sergio Pérez y Cadillac planean ya no solo un 2027 sino un plan de trabajo para más de dos años dado que el piloto mexicano hizo una renovación hasta al menos el 2029, con lo cual tiene plena confianza en el proyecto.

Con un proyecto a tres años, los objetivos de Checo Pérez en la escudería perteneciente a General Motors son claros, especialmente porque él mismo ha reconocido que este podría ser el último acuerdo en su carrera dentro de la Fórmula 1, por ello, quiere hacer crecer a la escudería.

“He tomado la decisión de hacer este contrato y de buscar llevar a Cadillac a lo más alto, porque son... creo que son tres años donde en verdad se puede ver mi mi input, ¿no? Y yo creo que es el reto más grande que tengo y que he tenido en la Fórmula 1”, expresó el mexicano.

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¿Cómo espera Checo Pérez la evolución de Cadillac en estos tres años?

La temporada 2026 de Cadillac, la primera en la historia de la escudería, no ha sido sencilla y, a pesar de que no han sumado puntos, Sergio Pérez ha tenido actuaciones destacadas aunque sin poder pelear en la zona media.

Sin embargo, esos destellos han dado confianza al mexicano de que existe el potencial para dar un paso adelante y tiene en claro cuáles son los siguientes pasos que debe dar la escudería.

“Se trata de desarrollo total. En los próximos dos, tres meses, el equipo se tiene que transformar, tenemos que transformar esta escudería y espero que el próximo año podamos dar un brinco importante. Creo que eso será clave”

“Y a partir de ahí, con todas las nuevas contrataciones que tenemos en el equipo, creo que estamos trayendo gente y mentalidad muy positiva para... para las bases del equipo.

Para Pérez, la posibilidad de un podio no está tan lejana siempre que puedan dar los pasos necesarios de aquí al 2028, año en que afirma: “Si, la verdad es que sí veo (un podio en 2028) Sí veo esa mentalidad, sí veo esa cultura dentro del equipo. Pero para eso estamos trabajando y Cadillac lo sabe. Si he firmado aquí es porque voy a empujar al 1000% en todas las áreas al equipo para buscar llegar ahí”.

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