Fórmula 1

Los propietarios del Liverpool FC podrían comprar las acciones de Cadillac F1 ante las dudas sobre TWG

Partes de la participación de TWG Global en el equipo Cadillac de Fórmula 1 están a la venta, según informes recientes del sector

Filip Cleeren

Publicado: 4 nov 2026, 15:39

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Nuevas dudas han surgido sobre el futuro de la propiedad mayoritaria de Cadillac Fórmula 1 en medio de reportes que indican que TWG Global, propiedad de Mark Walter, busca desprenderse de una parte de sus acciones, con Fenway Sports Group —propietario del Liverpool FC— entre las partes interesadas.

El multimillonario estadounidense Walter y sus empresas son sujeto de una investigación federal por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU., el cual examina si las compañías de seguros de Walter, incluidas Delaware Life Insurance Company, Clear Spring Life and Annuity, invirtieron de manera indebida fondos de los asegurados en empresas afiliadas. Las transacciones supuestamente involucradas ascienden a alrededor de 20,000 millones de dólares en préstamos e inversiones que presuntamente no fueron revelados de forma adecuada.

Parte de esos fondos habrían sido utilizados para expandir el creciente imperio deportivo de Walter, que en su momento incluyó al equipo de béisbol LA Dodgers, al equipo de baloncesto LA Lakers, una participación minoritaria en el club de fútbol Chelsea y a las LA Sparks de la WNBA. TWG Global ha negado rotundamente cualquier irregularidad.

TWG Global también es la empresa matriz de TWG Motorsports, dueña de la mayoría de Cadillac, así como de sus equipos en NASCAR, IndyCar, IMSA y los Supercars australianos. General Motors, empresa matriz de la marca Cadillac, también posee una participación minoritaria no revelada en el equipo de F1, ya que proporciona infraestructura, personal y se encuentra desarrollando futuras unidades de potencia.

¿Por qué Cadillac F1 podría ser el siguiente en la lista de ventas?

Walter ya ha tomado medidas para vender a los Lakers y su participación del 12.8% en el Chelsea, y las LA Sparks también están a la venta. El sitio web de negocios deportivos Sportico ha reportado ahora que Walter busca desprenderse de parte de su participación mayoritaria en el equipo Cadillac F1, valuando a la escudería en alrededor de 3,000 millones de dólares.

El diario The Washington Post reportó que una de las varias partes interesadas es Fenway Sports Group, propiedad de John Henry y dueños del Liverpool FC y del equipo de béisbol Boston Red Sox. FSG vendió recientemente el 38% de su participación en el Liverpool y ya cuenta con presencia en el automovilismo como accionista del 50% en el equipo RFK Racing de NASCAR.

Aunque en un principio TWG Global descartó las sugerencias de que pudiera vender parte de su equipo de F1, existen razones plausibles por las cuales podría ser el siguiente activo en ser puesto a la venta si Walter se ve obligado a reemplazar los préstamos entre partes relacionadas en cuestión con nuevo capital.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El grupo de Walter, Guggenheim Baseball Partners, compró a los LA Dodgers por 2,150 millones de dólares en 2012 ante un tribunal de bancarrotas.

Los lucrativos derechos de televisión local y un aumento en la popularidad e ingresos por patrocinio en el extranjero tras la firma de la superestrella japonesa Shohei Ohtani han llevado al club a convertirse en la primera franquicia de béisbol en alcanzar los 1,100 millones de dólares en ingresos brutos en 2025. Eso ha elevado a los Dodgers a la misma estratosfera de las franquicias deportivas más grandes del mundo, como el Real Madrid, el FC Barcelona y los Dallas Cowboys de la NFL.

A medida que su valuación se disparó a alrededor de 7,800 millones de dólares, según Forbes, mientras ganaban campeonatos consecutivos de la Serie Mundial en 2024 y 2025, el equipo de los Dodgers es la gallina de los huevos de oro de Walter, por lo que probablemente sea el último activo deportivo de primer nivel que TWG conservará.

El equipo Cadillac F1 se encuentra en una posición muy diferente, habiéndose uniro a la categoría apenas este año tras un largo proceso de inscripción. Tras pagar una cuota antidilusión de 450 millones de dólares por el derecho a ingresar como el 11.º equipo de expansión, se entiende que TWG Global y su socio General Motors han estado comprometiendo recursos que superan los 1,000 millones de dólares para la construcción del equipo, incluyendo instalaciones de última generación tanto en Silverstone, Reino Unido, como en Fishers, Indiana.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cadillac ha tenido un arranque razonable como equipo de F1, con actuaciones relativamente respetables para una estructura nueva empañadas por la falta de fiabilidad, pero su camino para convertirse en un equipo exitoso de F1 sigue siendo una apuesta a largo plazo.

Mientras tanto, el auge de popularidad de la F1 y su límite presupuestario han hecho que las valoraciones de los equipos se disparen en los últimos años, y los equipos líderes ahora generan ganancias.

Junto con la escasez de una parrilla cerrada de 11 equipos, ese sistema de franquicias ha llevado a una cifra inflada de 3,000 millones de dólares para un equipo actualmente no competitivo, aunque con activos de infraestructura significativos y el respaldo de GM.

TWG Global ha sido contactado para hacer comentarios, mientras que los representantes de GM declinaron hacer declaraciones sobre los reportes recientes.

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