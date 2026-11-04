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Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Brasil de F1 2026

Interlagos acoge su popular gran premio este fin de semana

Motorsport Staff

Publicado: 4 nov 2026, 17:26

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La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha entrado de lleno en su recta final y el Gran Premio de Brasil de este fin de semana marca la antepenúltima ronda del año.

Solo queda un título en juego después de que Kimi Antonelli amarrara su primera corona de pilotos en México el fin de semana pasado, tras una campaña dominante para la estrella de Mercedes.

Esto lo convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de la F1 —superando el récord anterior de Sebastian Vettel por tres años— y en el primer italiano en lograrlo desde Alberto Ascari en 1953.

Pero podría tener motivos para celebrar una vez más este fin de semana, en caso de que Mercedes selle el título de constructores.

Aquí hay cinco puntos a seguir en Interlagos.

¿Cómo puede Mercedes amarrar el título de constructores?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Mercedes rompió innumerables récords en la era turbo-híbrida al conseguir ocho campeonatos de constructores consecutivos entre 2014 y 2021, así como siete coronas de pilotos a través de Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

Sin embargo, le siguió una etapa de sequía en el periodo del efecto suelo, donde el equipo Red Bull de Max Verstappen y el equipo McLaren de Lando Norris tomaron el control durante cuatro años difíciles para la marca alemana. Mercedes simplemente no estuvo cerca de pelear un título de 2022 a 2025, pero todo ha cambiado gracias al cambio de reglamento de este año, habiéndolo iniciado como la fuerza dominante.

Esto los ha llevado a este momento, donde tienen su primera oportunidad de amarrar el título de constructores de 2026 con una ventaja de 126 puntos sobre el segundo lugar, Ferrari. En pocas palabras, si la dupla de Mercedes, Antonelli y George Russell, termina en los puntos y por delante de los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc en São Paulo, el título estará decidido.

Si uno de los dos, Antonelli o Russell, gana la carrera y el otro finaliza no más abajo del cuarto lugar, también será suficiente para ganar el campeonato en Interlagos. Para amarrar el título, Mercedes también puede finalizar 2-3 o 2-4 sin que Ferrari gane, tener a ambos autos dentro del top 5 sin ningún piloto de la Scuderia en el podio, o terminar dentro del top 8 con ambos Ferrari fuera de las unidades.

Por lo tanto, es bastante probable que Mercedes consiga su novena corona este fin de semana y empate a Williams en el tercer lugar de la lista histórica, solo por detrás del fabricante italiano (16) y McLaren (10).

- Ed Hardy

¿Ha aprendido Ferrari de lo sucedido en México?

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Más allá de evitar que Mercedes se consagre campeón del mundo, Ferrari tiene sus propios problemas tras las secuelas del Gran Premio de México. Esa fue la carrera en la que la Scuderia dejó ir una victoria clara con Hamilton saliendo desde la pole position —su primera vestido de rojo— y Leclerc en el tercer sitio, antes de superar rápidamente a Russell por el segundo puesto en la arrancada.

Pero en lugar de conformarse con un 1-2 para Ferrari, Leclerc atacó a Hamilton por el exterior de la Curva 1, esperando completar la maniobra por el interior de la siguiente variante. El siete veces campeón del mundo resistió, pero Leclerc volvió al ataque por el exterior de la Curva 4, donde ambos frenaron pasados, lo que provocó que el monegasco pisara el pasto mientras Verstappen aprovechaba para rebasar a Hamilton.

Leclerc fue sancionado posteriormente por salir de los límites de la pista, por lo que en un instante, ambos pilotos le entregaron prácticamente la victoria a Verstappen. Hamilton quedó furioso después de la competencia, criticando la actitud de "todo o nada" de Leclerc y señalando que eran necesarias "conversaciones serias".

No cabe duda de que a la pareja de Ferrari se le preguntará sobre esto el jueves y sobre si han sostenido pláticas para aclarar las cosas desde la Ciudad de México. También será interesante ver si, en caso de volver a estar rueda a rueda, Ferrari intervendrá para frenar cualquier batalla o si continuarán atacándose con normalidad.

Fue un incidente del cual Ferrari debe aprender si pretende pelear más de cerca contra Mercedes por el título de 2027, especialmente con un Red Bull en pleno resurgimiento en esta segunda mitad de 2026.

- Ed Hardy

Verstappen y Brasil: un escenario para remontadas memorables

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Tras su victoria en México, Verstappen ocupa ahora el segundo lugar en el campeonato. Es una posición a la que le otorga muy poco valor, como declaró recientemente a Motorsport.com: "Sí, porque al final no estás ganando el título, y eso es lo único que importa".

Sin embargo, el hecho de que Verstappen ocupe ahora el segundo puesto en la clasificación general es notable, al igual que el giro de tuerca en Red Bull. El neerlandés ha ganado tres de los últimos cuatro grandes premios y regresa este fin de semana a un circuito donde ya ha triunfado en tres ocasiones, y donde ha protagonizado el mismo número de remontadas memorables.

El año pasado, el piloto de Red Bull remontó desde el pitlane hasta el podio para mantener vivas sus aspiraciones al campeonato; en 2024 ganó saliendo desde el puesto 17 de la parrilla, y en 2016 entregó la que tal vez ha sido su carrera más espectacular en la F1 hasta la fecha, incluyendo 'aquella' salvada en la recta principal y un rebase por fuera al eventual campeón del mundo Nico Rosberg bajo la lluvia.

Interlagos siempre ofrece mucha emoción, aunque probablemente Verstappen preferiría un fin de semana un poco más tranquilo este año. Y ¿por qué no? Es cierto que Ferrari está muy fuerte actualmente y McLaren llevará actualizaciones a São Paulo, pero tras las últimas semanas, Red Bull puede tener confianza en su propio paquete, especialmente si sus arrancadas finalmente están al nivel, como ocurrió en México.

- Ronald Vording

¿Qué tan bien lo hará Câmara en su debut en la F1?

Rafael Camara

Photo by: Haas F1 Team

Dice el refrán que 'la desgracia de uno hace la felicidad de otro'. En Haas, Esteban Ocon representa lo primero, mientras que tanto Ryo Hirakawa como Rafael Câmara están aprovechando la oportunidad al máximo.

Tras el choque de Ocon con Ayao Komatsu, Hirakawa pudo hacer su debut en un gran premio en México, y ahora Câmara irrumpe en la escena de la F1 ante su público local.

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Esto será complicado para él. A diferencia del veterano Hirakawa, Câmara tiene muy poca experiencia al volante de monoplazas de F1; hasta donde se sabe, solo participó en aquel test TPC junto a Hirakawa y Fornaroli.

Sin embargo, en esa prueba, Câmara superó de forma notable al japonés. La experiencia de la que carece la compensa con velocidad pura, como demostró con cinco pole positions en la Fórmula 2 en su año de novato.

A medida que se adapte al trazado de Interlagos y al Haas VF-26, Câmara sumará una experiencia crucial de cara a su debut a tiempo completo en 2027. Incluso podría salir bien parado en la comparación con Hirakawa, quien, aunque milagrosamente sumó un punto en México, fue siete décimas más lento en promedio que Oliver Bearman.

- Ben Vinel

Más rodaje para Colton Herta

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para ser un piloto que ha tenido un año bastante flojo en la Fórmula 2, Colton Herta ha acumulado un rodaje considerable en la F1, ya que el estadounidense disputará este fin de semana su sexta sesión de Práctica Libre 1 de 2026 con Cadillac.

Al hacerlo, debería cumplir con el requisito de los 40 puntos para obtener la superlicencia de la FIA necesaria para competir en la F1. Esto ocurre tras la confusión sobre si el piloto de 26 años había alcanzado el umbral o no, pues Cadillac creía que lo había logrado con su participación en México la semana pasada, solo para que se revelara que aún le faltaba un punto debido a un malentendido con sus resultados previos en la IndyCar.

Por ello, la estructura estadounidense corregirá ese margen este fin de semana mientras continúa evaluando si le da a Herta la oportunidad como titular para 2027 o si mantiene a Valtteri Bottas al lado de Sergio 'Checo' Pérez.

Herta tomará el auto de Pérez para la práctica inicial y su objetivo es "ejecutar limpiamente el plan de rodaje, dar a Checo y a los ingenieros los mejores datos de configuración posibles para empezar su fin de semana, y seguir construyendo sobre mi progreso en el auto".

- Ed Hardy

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