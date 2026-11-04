Fórmula 1 GP de México
Colton Herta responde a Checo Pérez sobre la exigencia de experiencia en Cadillac F1
Luego de que Sergio Pérez dijera que prefiere un compañero con "experiencia" en estos momentos en Cadillac, el piloto estadounidense respondió a esa comentario.
Luis Ramírez
Publicado: 4 nov 2026, 20:48
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La definición del segundo asiento en Cadillac F1 sigue en juego. Durante el Gran Premio de México, Sergio Pérez fue claro en cuáles son las características que su compañero de equipo debería tener para ayudar al progreso de la escudería, esto ante las dudas sobre el futuro de su coequipero Valtteri Bottas y los rumores de promover a Colton Herta.
Cuestionado en México sobre el perfil ideal que necesita a su lado para desarrollar el monoplaza, Checo Pérez fue contundente respecto a las necesidades del equipo. Si bien aclaró que la decisión final recae exclusivamente en la cúpula del equipo, Checo Pérez enfatizó que la juventud no debería estar por encima de la retroalimentación técnica.
"Yo creo que lo mejor, normalmente, es que los pilotos rápidos traen muy buen feedback al equipo, ¿no? La experiencia es fundamental en este proyecto. Empujar en las direcciones correctas de la manera correcta. Yo creo que me iría sin duda por experiencia", sentenció Pérez sobre la disputa por el asiento dando a entender que preferiría a un hombre como Bottas.
La respuesta de Colton Herta a los comentarios de Checo Pérez
Ante las declaraciones del mexicano, Colton Herta fue cuestionado por Motorsport.com en la ronda de medios tras realizar la FP1 en México. El estadounidense, dejó en claro que entiende la perspectiva de su posible compañero de equipo sin llegar a controversias.
"Creo que cada uno tiene derecho a su propia opinión. En mi caso, mi trayectoria —el hecho de haber venido hasta aquí— siempre ha tenido como objetivo llegar a la Fórmula 1; concretamente, con Cadillac. Me encantaría lograrlo. Pero no tengo nada que decir sobre Sergio", declaró el piloto estadounidense.
Colton Herta, Cadillac Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Herta aprovechó el espacio para reconocer la trayectoria de Pérez en el paddock y el hito de alcanzado de los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.
"Es un gran piloto; me parece fantástico lo que ha conseguido en este deporte. Ha hecho mucho. Haber alcanzado los 300 Grandes Premios, y que la casualidad haya querido que su carrera número 300 sea precisamente en Ciudad de México, es algo genial para él. Ha sido un placer seguir su trayectoria y ver la pasión desbordante que sienten sus aficionados por él; es algo realmente increíble de observar", concluyó Herta.
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