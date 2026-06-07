Checo Pérez es optimista de que no será sancionado en Mónaco: "depende de los comisarios"

Sergio Pérez está confiado en que podrá librar la sanción de los comisarios en el Gran Premio de Mónaco y, con ello, mantener lo que sería el primer punto histórico para Cadillac.

Tras cruzar la meta en la décima posición y conseguir de forma provisional el primer punto en la historia del equipo americano, Sergio Pérez fue llamado por los comisarios de la FIA debido a una supuesta infracción al no colocarse correctamente en su cajón de partida durante el segundo relanzamiento de la carrera.

La competencia se tornó caótica en la parte final cuando los accidentes de Charles Leclerc y Lance Stroll, provocados por el desprendimiento del asfalto en la curva 19, forzaron una bandera roja. Tras las reparaciones, se ordenó una arrancada en parado para un sprint de ocho vueltas. Checo Pérez aprovechó el momento y escaló posiciones, pero la posterior notificación de control de carrera encendió las alarmas en el garaje de Cadillac.

Al bajarse del monoplaza MAC-26, el piloto mexicano minimizó la claridad de la supuesta falta. “Sí, acabamos de bajar, analizamos la situación desde diferentes ángulos, es difícil demostrarlo desde uno solo. Desde un ángulo se ve claro, pero desde otro no tanto. Así que creo que solo estaban revisando para tomar una decisión y ya veremos”, explicó el originario en la zona de medios.

Sin embargo, fue claro en que la decisión no depende de él: “Por mi parte, soy optimista por lo que he visto, pero al final todo depende de los comisarios, así que esperaremos a ver qué pasa”.

Una carrera de supervivencia para Cadillac

Más allá de la resolución que tome la FIA, la cual podría beneficiar directamente a Fernando Alonso y Aston Martin en caso de una penalización, Checo Pérez valoró el enorme esfuerzo de su equipo para mantener el coche en pista, esto tras el abandono de Valtteri Bottas y ante los constantes problemas de frenos.

Por esta razón, el piloto azteca detalló el calvario que vivió dentro del habitáculo al asegurar que “fue una carrera muy difícil para nosotros, muy, muy dura ahí fuera con las vibraciones, con los frenos, con el motor. En algún momento pensamos en abandonar, pero no nos rendimos, nos mantuvimos en pista. Y la carrera nos dio una nueva oportunidad y la aprovechamos”.

El mexicano había tenido un castigo similar al que por ahora es investigado en la primera arrancada, pero él mismo admitió que no fue la arrancada que él esperaba, aunque de inmediato logró colocarse en los 15 primeros.

“De hecho, tuve una salida muy mala, pero la primera vuelta en el circuito fue increíble. Nos permitió remontar y eso es lo que realmente importa”.