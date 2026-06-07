Gasly denuncia que a Alpine le "robaron" el podio en el GP de Mónaco de F1

El piloto de Alpine realizó una de las actuaciones más destacadas de la carrera, remontando desde la novena posición de la parrilla para cruzar la meta tercero tras adelantar a Lando Norris en la salida y luego superar a Isack Hadjar en la reanudación final.

Sin embargo, Gasly recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane: una por superar el límite de 60 km/h por 0.1 km/h y otra por 0.4 km/h.

Hablando después, Gasly insistió en que no había hecho nada malo.

"No creo que haya nada que pueda hacerme más daño ahora mismo", dijo. "Llevo diez años dejándome la puta piel por este tipo de momentos. Hoy hicimos todo bien [para] subir a ese podio delante de todos los aficionados que vinieron. Este es el tipo de momento que, para mí, no nos puede ser arrebatado por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que puedan tomar la decisión correcta."

Aunque sigue sin estar claro por qué varios pilotos fueron sorprendidos por penalizaciones por exceso de velocidad en el pitlane durante la carrera - con Franco Colapinto, George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton entre los también sancionados -, una sugerencia en el paddock fue que podría haber estado relacionado con la línea que tomaron los pilotos al entrar en el pitlane.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gasly no profundizó sobre la posible causa, pero insistió en que activó correctamente su limitador de velocidad, y mucho antes de cruzar la línea en la entrada tardía al pit.

"Sé con certeza que lo que marca el coche está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo activé mucho antes de la línea", dijo. "Probablemente sea el ajuste más sencillo que se puede poner en un coche de Formula 1.

"Cuando tienes a tres o cuatro equipos a los que agarran por exceso de velocidad... Espero que eso haga saltar las alarmas entre los responsables para que comprueben exactamente qué está pasando porque simplemente no está bien." Gasly dijo que esperaba que la FIA revisara la situación, aunque reconoció que nada podría reemplazar la experiencia de celebrar en el podio.

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"Pueden verlo en los datos. Solo espero que, sea lo que sea que concluyan, puedan mirar los datos, puedan mirar la velocidad a la que vamos. Es lo suficientemente preciso.

"Ojalá podamos luchar. No me va a devolver mi momento en cuanto a celebrarlo en el podio con la gente. Pero... un podio es un podio y llevo diez años luchando muy duro por conseguir cada oportunidad. He logrado cinco podios, que no son suficientes si me preguntas, y este me lo merezco. Ojalá puedan hacer algo."

El francés describió la carrera como una de sus actuaciones más sólidas en Formula 1, tras clasificarse noveno y pasar gran parte de la tarde defendiéndose de coches más rápidos.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Creo que sí lo ha sido, sí. No la llamaría la mejor, he tenido muchas buenas carreras", dijo. "Siento, otra vez, que he conseguido colocarme donde tenía que estar para aprovechar este tipo de oportunidad.

"Hoy conseguí superar a Norris en la salida, defenderme de él durante no sé cuántas vueltas, pero fue muy intenso. Luego, después de superar a Hadjar en la reanudación... fue una buena carrera. Y no es así como quiero celebrarla."

Gasly aún podría heredar la tercera plaza si Hadjar, que terminó por delante de él en pista, recibe una penalización tras una investigación posterior a la carrera.