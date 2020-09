Pérez: "Hubo contacto con un par de equipos para 2021"

Hace dos semanas fue confirmado que "Checo" Pérez no seguirá el año que viene con Racing Point, donde su lugar será ocupado por Sebastian Vettel, lo que inmediatamente puso al mexicano en el mercado de pilotos para 2021.

Pérez había dicho que solamente le interesa continuar en la Fórmula 1 con un paquete que le permita ser competitivo y que de no encontrarlo evaluaría irse a otra categoría.

Este jueves en Sochi, donde la máxima categoría disputa este fin de semana el Gran Premio de Rusia, el piloto de Guadalajara dijo que ya ha conversado con dos escuderías de cara a la próxima temporada.

"Ha habido contacto con un par de equipos y charlas. Creo que en la próxima semana más o menos sabré exactamente qué es una opción realista y qué no. Pero obviamente eso es algo que mantendré entre los equipos y yo. Creo que todos merecen respeto, tienen pilotos actualmente, tienen discusiones en curso. Es algo que definitivamente me guardaré para mí mismo", dijo.

Se entiende que las opciones más sólidas para Pérez radican en Haas -cuyo jefe, Gunther Steiner, dijo hoy que la contratación del mexicano "no es tan obvia como parece"- y Alfa Romeo, que está aguardando por una definición por parte de Kimi Raikkonen sobre las intenciones del finlandés.

Preguntado sobre qué tan fuerte es su deseo de permanecer en la Fórmula 1, Pérez respondió: "Muy fuerte. Me encanta lo que hago. Después de un fin de semana, si tienes un buen fin de semana es la mejor sensación. Si tienes un mal fin de semana, es lo peor. Las ganas están ahí, quiero continuar, pero tengo que asegurarme de que encuentro el proyecto adecuado, no sólo para seguir".

"Necesito esa motivación para seguir adelante, para entrenar, para dar el 100% en cada vuelta que hago. Tengo que asegurarme de que soy capaz de conseguir ese proyecto, el proyecto que me motive. Si no, no continuaré", insistió.

Pérez también fue preguntado si guardaba algún rencor con Vettel por haber tomado su lugar en Racing Point, que pasará a llamarse Aston Martin en 2021.

"¡Sí, odio a Sebastian!", bromeó "Checo" antes de continuar seriamente: "No, obviamente no tengo nada en contra de Seb. Es un gran tipo, un gran piloto, y creo que viene a un equipo fantástico, un equipo en el que desearía haber seguido porque sé lo bien que se ven, especialmente para el próximo año".

"Creo que, obviamente, cuando no consigues el resultado que quieres, te vas a decepcionar, pero llevo mucho tiempo en este negocio y entiendo las decisiones que hay detrás. Así que no hay resentimientos. No creo que haya nada que me tome como algo personal, sigo adelante. Lo que sea que venga después, estoy feliz con ello".

Información adicional por Luke Smith

Galería: las fotos de Sergio Pérez este jueves en Sochi

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 1 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 2 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 3 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 4 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 5 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 6 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point en la conferenci de prensa 7 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 8 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 9 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 10 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 11 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 12 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 13 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point en la conferenci de prensa 14 / 35 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 15 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 16 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 17 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 18 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 19 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 20 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 21 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 22 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 23 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 24 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 25 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 26 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 27 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point 28 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point y Lance Stroll, Racing Point 29 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point y Sergio Pérez, Racing Point 30 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, entrevistado por Rachel Brookes, Sky TV 31 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 32 / 35 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 33 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Rachel Brookes, Sky TV, entrevista a Sergio Pérez, Racing Point 34 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Rachel Brookes, Sky TV, entrevista a Sergio Pérez, Racing Point 35 / 35 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Related video