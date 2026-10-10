Qué le pasó a Franco Colapinto en la sprint de Singapur: "Había una oportunidad"

La carrera sprint en Singapur duró poco para Franco Colapinto, ya que un problema en su monoplaza lo dejó detenido en los primeros compases de la competencia disputada este sábado en el circuito urbano de Marina Bay.

Colapinto arrancó desde la 11ª posición con neumáticos intermedios —al igual que todos los pilotos— en una pista que presentaba sectores mojados y otros secos. Inicialmente mantuvo su lugar, pero luego perdió dos posiciones en el transcurso de la primera vuelta.

La carrera fue neutralizada con el safety car por un accidente de George Russell mientras lideraba el pelotón, lo que permitió a Colapinto ganar un lugar, antes de avanzar otra posición por el abandono de Isack Hadjar debido a un problema en la unidad de potencia de su Red Bull.

Sin embargo, segundos después, el propio Colapinto se sumó a la lista de abandonos al quedar detenido en la curva 14 del circuito de Singapur.

Alpine informó que perdió todos los datos y la comunicación con el coche, y que recién podría saber qué había sucedido una vez que lo recuperara al finalizar la carrera sprint.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Por su parte, Colapinto lamentó haber perdido lo que se presentaba como una buena oportunidad dadas las circunstancias de la carrera sprint, en la que Oliver Bearman y Nico Hülkenberg, dos pilotos que largaron detrás de él, terminaron en los puntos.

"Sí, había una oportunidad. Nada, es una lástima", dijo Colapinto a ESPN Argentina.

"No sabemos exactamente qué es (el problema), pero nada, una lástima porque la verdad que creo que era una buena oportunidad".

"Ahora intentar arreglarlo y volver en la clasificación sin las vueltas de la sprint race, pero bueno. Ojalá hagamos un par de cambios buenos y salir para la clasificación".

Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, estuvo inicialmente en posiciones de puntos, pero luego perdió terreno y terminó 11°, mientras que Liam Lawson sumó dos unidades para Racing Bulls al llegar séptimo, con lo que el equipo de Faenza amplió a 24 puntos su ventaja sobre Alpine en la pelea por el quinto lugar del campeonato de constructores.