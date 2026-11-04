Opinión

Fórmula 1

La carrera de Esteban Ocon en la F1 puede estar llegando a su fin, pero su historia es una de éxito

La repentina salida de Esteban Ocon de Haas podría marcar el final de su carrera en la Fórmula 1. Pero pase lo que pase a continuación, el francés ya ha logrado mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado cuando comenzó su trayectoria

Oleg Karpov

Publicado: 4 nov 2026, 12:58

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En realidad no hay muchos motivos para pensar lo contrario: parece cada vez más probable que este pueda ser el final de la carrera activa de Esteban Ocon en Formula 1. Una carrera bendecida con muchos momentos destacados, un puñado de podios y una victoria lograda al volante de un coche que no era capaz de ganar por méritos propios.

Aprovechó muchas de las oportunidades que se le presentaron, no solo en la pista, sino a lo largo de toda su carrera. Y aunque termine ahora, esa carrera ya se ha convertido en mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado razonablemente, teniendo en cuenta de dónde venía.

No hay muchas historias como la suya en la F1 moderna, con chicos de orígenes modestos, sin familias adineradas ni patrocinadores ricos detrás de ellos desde una edad temprana, llegando a la cima del automovilismo, y mucho menos logrando lo que Ocon ha conseguido.

Pero su abrupta salida de Haas bien podría marcar el final de ese capítulo de su carrera deportiva. Las cosas podrían cambiar. Aún podría regresar, porque sigue siendo uno de los mejores pilotos del mundo. Es solo que ahora mismo es muy difícil ver cómo.

Es casi imposible imaginar a Ocon en la parrilla cuando la temporada 2027 comience en Bahrain —si comienza en Bahrain—, con la mayoría de los asientos ya ocupados y los que potencialmente aún están disponibles con muchos candidatos haciendo cola para ellos. Y hay pocas razones para creer que de repente vaya a adelantarse a los demás.

Todavía hay un interrogante sobre el segundo asiento de Cadillac. Pero está Colton Herta, con su pasaporte estadounidense, y Yuki Tsunoda como otra posible opción. El futuro de Liam Lawson tampoco ha sido confirmado, pero Red Bull no va a añadir de repente a un francés de 30 años al grupo de candidatos para su equipo júnior. Eso es esencialmente una lucha entre Lawson y el búlgaro Nikola Tsolov, de 19 años.

Lo más probable es que Ocon tuviera que volver a encontrar un lugar en el banquillo de los suplentes, esperando una oportunidad hasta que alguien resbale en la ducha.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Y hay muchos ejemplos de pilotos que finalmente han regresado después de elegir esa ruta. Incluso en la parrilla actual, Alex Albon, Valtteri Bottas y Nico Hulkenberg son ejemplos. El propio Ocon pertenece a ese grupo: volvió a competir con Renault en 2020 después de pasar un año fuera como piloto reserva de Mercedes.

Pero, por incómoda que pueda ser la verdad, la forma en que la temporada 2026 de Ocon terminó tan repentinamente hace que la perspectiva de un regreso sea aún menos probable de lo que habría sido si simplemente hubiera terminado el año con Haas.

No tiene sentido especular sobre lo que realmente ocurrió entre él y el equipo. Y sería incorrecto dar más visibilidad a los rumores que circulan.

Lo que sí sabemos es que algo ocurrió durante el fin de semana del Mexico Grand Prix. Y fuera lo que fuera, fue suficiente para que Haas sacara a Ocon del coche y se lo entregara a Ryo Hirakawa, un piloto sin largadas previas en F1, que debutó en un gran premio a los 32 años, algo que no habíamos visto desde que Andre Lotterer se subió a un Caterham en Spa en 2014.

Fuera lo que fuera, fue lo bastante serio no solo para que Haas lo dejara fuera durante el fin de semana, sino también para decidir que no volvería a correr para el equipo esta temporada.

Sí, quizá la situación también era conveniente para Haas. Ahora tiene una oportunidad de darle a Rafael Camara, su futuro piloto, algo de experiencia real en carrera. Eso sin duda será útil para el brasileño, pero también para el equipo, que puede identificar áreas en las que trabajar, conocerlo mejor y beneficiarse de todas las demás cosas que conlleva hacer correr a un piloto joven en un gran premio.

Pero Haas no le habría mostrado la puerta a Ocon solo por eso.

Cuando un piloto discrepa con su equipo, ciertamente no es ideal. Cuando llega al punto en que el equipo lo saca del coche, es peor. Y cuando el piloto en cuestión es Esteban Ocon, es difícil no hablar de su reputación y ver Mexico 2026 como otra mancha en ella.

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La reputación es algo complicado.

A menudo se forma según sus propias reglas, a través de circunstancias insólitas y, hoy en día, mediante el misterio de los algoritmos de las redes sociales. Cuando hay algo que odiar, el mundo moderno proporciona herramientas más que suficientes para multiplicar el efecto, exagerarlo hasta hacerlo irreconocible y convertirlo todo en una farsa.

Pero la reputación existe. Y Ocon tiene fama de ser un personaje algo difícil con el que trabajar.

Después de todo, su etapa anterior con un equipo terminó de una manera notablemente similar, con Alpine pidiéndole que dejara libre su cockpit antes del final de la temporada 2024.

Y luego está todo el revuelo por sus colisiones con compañeros de equipo.

En realidad no es tan malo como sugiere el odio de las redes sociales, y muchos de esos incidentes ni siquiera fueron culpa suya. Si vuelves atrás y miras los incidentes en sí, la imagen no es ni de lejos tan clara como la reacción habitual en redes sociales te haría creer.

Pero es lo que hay. Y también es cierto que cualquiera que considere a Ocon como futuro piloto inevitablemente tendrá esa idea preconcebida sobre él, por justa o injusta que pueda ser.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hay una desconexión desconcertante entre esa imagen y la persona que vemos en las entrevistas.

Lo creas o no, Esteban Ocon es una de las personas más agradables del paddock de F1 con las que hablar. Amable, conversador, muy educado. Sin embargo, hay suficientes personas que te dirían que a veces puede ser difícil tratar con él.

Hablamos de ello cuando lo entrevisté para la revista GP Racing hace un par de años. Lo habíamos visitado en su centro de entrenamiento en el sur de Francia y luego tuvimos una larga conversación en el coche de camino a su casa en Geneva.

Le dije que un director deportivo de un equipo de F1 me había descrito una vez a Ocon como uno de los tipos más duros cuando se trataba de discusiones en la sala de los comisarios.

Le pregunté si pensaba que eso formaba parte de su carácter. Y estuvo de acuerdo en que entendía de qué podía estar hablando la gente.

"Pero sí, cuando hay algo que tiene que decirse, especialmente en Formula 1, tiene que decirse", me dijo entonces. "No tenemos tiempo que perder aquí. Así que es importante ser directo. Quizá soy demasiado directo a veces, pero bueno… no voy a dejar pasar nada después de haber trabajado tan duro para llegar adonde estoy. Ves cuántas horas dedico cada día aquí, y no quiero que, ya sabes, me coman vivo, da igual quién sea, ya sea algún team manager, jefe de equipo o un campeón del mundo”.

Y hablamos de cómo esa parte de su carácter quizá se formó en los primeros días de su carrera, cuando su futuro dependía no solo de los resultados, sino también de su capacidad para mantenerse firme y ser tan insistente como fuera necesario para asegurarse apoyo.

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Su familia había vendido su casa para financiar su carrera en el karting, pero simplemente no podían aportar suficiente dinero para que progresara por las categorías inferiores.

Necesitaba ser un luchador, porque nada le fue regalado.

Y hay que admirar eso, igual que hay que admirar todo su recorrido.

“Probablemente esa sea la forma correcta de decirlo: tenía el peso de mi familia sobre mis hombros, desde muy joven”, dijo. “Y no lo digo para dar pena: valía la pena intentarlo y logramos acabar donde queríamos estar, y ahora todo está bien. Pero está claro que tuve que lidiar con este tipo de presiones, tuve que ser duro cuando importaba, y tuve que hacerme oír cuando la gente no necesariamente escuchaba, o no estaba convencida. Y, ya sabes, hacer que estos empresarios, inversores te escuchen, cuando tienes 13 o 14 años, y que realmente presten atención, no es fácil”.

Probablemente no sea correcto ver esto como si ahora se hubiera convertido en un problema para él en Formula 1. Porque llegó hasta aquí gracias a ser quien es. Y una carrera de una década en la cima del automovilismo, con una victoria en un gran premio a su nombre, es algo que nadie podrá quitarle jamás.

Por triste que pueda ser, quizá eso era simplemente todo lo que había para Ocon en Formula 1.

Hay cierta ironía en el hecho de que lo que podría haber sido el último fin de semana de Ocon en F1 como piloto de carreras también fuera el fin de semana en que Kimi Antonelli ganó el campeonato del mundo con Mercedes.

Porque Ocon también fue una vez el chico favorito de Toto Wolff. Wolff incluso dijo que era solo cuestión de tiempo que Esteban pilotara para las Flechas Plateadas.

No estaba destinado a suceder. Y quizá también había una razón para ello.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Ocon es innegablemente rápido. No tienes una carrera de 10 años en F1 sin ser rápido, y mucho menos ganas un gran premio. Pero Formula 1 también es Formula 1. Y solo los mejores absolutos, con el paquete completo necesario para alcanzar nivel de campeonato, llegan realmente allí.

No se puede negar que, en términos de velocidad pura, hay muchos más pilotos capaces de ganar un campeonato del mundo que campeones del mundo reales. Hay suerte. Hay circunstancias, que desempeñan un papel enorme en cómo se desarrollan las carreras. Y algunas de esas cosas simplemente no encajaron para Ocon. O quizá su paquete completo no fue lo bastante convincente en los momentos adecuados; para Wolff, por ejemplo, como para ponerlo en un Mercedes cuando surgió la oportunidad.

Después de todo, Ocon estaba disponible cuando Lewis Hamilton decidió marcharse a Ferrari. Pero para entonces, Toto ya tenía un nuevo chico favorito.

Y al final se demostró que tenía razón.

Pase lo que pase después, incluso si Ocon nunca encuentra el camino de vuelta a la parrilla, no hay razón para mirar atrás a su carrera con lástima o arrepentimiento. Porque la carrera que ha tenido es una por la que miles de pilotos darían casi cualquier cosa. Es un poco triste, e incluso absurdo, que pueda terminar así. Pero desde luego no es aquello por lo que merece ser juzgado.

Y además...

Por difícil que parezca ahora, aunque parezca imposible, estamos hablando de alguien que ya hizo realidad un sueño imposible: un chico de un pequeño pueblo francés, cuyo padre era mecánico, que llegó hasta la F1.

No lo den por descartado todavía.

Y pase lo que pase después, merece ser elogiado por lo que ya ha logrado.

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