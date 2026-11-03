Fórmula 1 GP de México

Por qué el motor de Honda apenas duró cinco vueltas en el GP de México de F1

Al disputarse a gran altitud, la carrera mexicana pareció un regreso a los problemas de Honda de comienzos de temporada, ya que ambos Aston Martin abandonaron rápidamente

Benjamin Vinel

Publicado: 3 nov 2026, 13:41

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En su previa del Gran Premio de México, Shintaro Orihara, de Honda, había descrito al Autódromo Hermanos Rodríguez como "una pista muy exigente para la unidad de potencia", pero quizá no esperaba que el fin de semana de Aston Martin saliera tan mal.

Pese a un ritmo y un kilometraje decentes en los entrenamientos libres —Fernando Alonso quedó a solo 0.769s del más rápido, Charles Leclerc, en la FP2, con los AMR26 completando nada menos que 144 vueltas entre las tres sesiones—, todo salió mal en las sesiones competitivas.

Honda sí solucionó algunos problemas de manejabilidad y de retraso del turbo entre la FP3 y la clasificación, pero Alonso se encontró con "señales anómalas en los sistemas de agua" el sábado por la tarde, algo que no le impidió superar en clasificación a Lance Stroll; aun así, ambos coches quedaron eliminados en la Q1, a cuatro décimas del tiempo de corte de la Q2.

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En la carrera, la pareja abandonó después de cinco vueltas por problemas de refrigeración.

"Sabíamos que, con la circunstancia especial de la gran altitud de Ciudad de México, afrontaríamos algunos desafíos adicionales en comparación con otros circuitos en cuanto a la refrigeración", dijo Orihara, director general en pista e ingeniero jefe de Honda, después de la carrera.

"Sin embargo, descubrimos que nuestro circuito de refrigeración del ERS estaba sometido a un estrés mayor del previsto y por eso tuvimos que detener el coche en distintas sesiones.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Pese a completar una serie de vueltas durante las sesiones de entrenamientos, el problema apareció hoy y durante la clasificación de ayer.

"En cada carrera de este año tenemos que aprender para 2027, incluso de las lecciones duras. Tenemos muchos datos que podemos traer de vuelta a este circuito el año que viene, incluido lo relacionado con el retraso del turbo, y trabajaremos en las soluciones".

Orihara señaló el jueves que en años anteriores el MGU-H asistía al turbo, reduciendo así el retraso, pero las nuevas unidades de potencia, más simples, ya no cuentan con ese dispositivo, y eso también fue un problema con el aire más fino por la gran altitud de Ciudad de México.

Mientras un frustrado Stroll solo dio respuestas lacónicas a los medios al final del fin de semana, Alonso fue algo más locuaz y subrayó la magnitud del desafío para Aston Martin y Honda.

"El coche es muy bueno", dijo el español. "El problema es simplemente que no podemos dar más vueltas que un cierto número, aparentemente, con el motor. Ojalá hayamos aprendido la lección y volvamos el año que viene más preparados".

Pero el monoplaza diseñado por Adrian Newey tenía potencial, incluso en México. Es justo decir que Alonso y Stroll no tuvieron demasiada oportunidad de mostrar lo que podían hacer en carrera; aun así, juntando los tres sectores más rápidos del español el domingo (entró a boxes en la vuelta tres, lo que le impidió completar una vuelta decente), estuvo casi tan rápido como el Williams de Carlos Sainz, pese a llevar presumiblemente un coche mucho más pesado con el tanque lleno de combustible.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"El jueves, cuando nos sentamos juntos, dijimos que esta es una pista que tiene muchas curvas de baja velocidad", dijo Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin. "Y que, si conseguimos tener la manejabilidad bajo control, podemos ser competitivos. Por ejemplo, curvas como la sección del estadio, las [curvas] 4-5-6, zonas de baja velocidad".

La fiabilidad, por lo tanto, es el punto central del problema, además de mantener alta la moral. "Es difícil para todos mantener alta la motivación en situaciones así, y ya venimos sufriendo todo el año", admitió Krack.

"Tuvimos un comienzo de año muy difícil, luego el período en el que introdujimos las mejoras y el ADUO, tuvimos resultados un poco mejores. Ahora tenemos más problemas en términos de fiabilidad. En Texas tuvimos distintos problemas con incidentes. Ya sabes, es parte de las carreras.

"La cuestión es que todos intentan dar lo mejor, todos están motivados para hacerlo mejor, y no tengo ninguna duda sobre la motivación. No tenemos que motivarlos, eso los motiva al máximo posible".

Y si alguien se mantiene motivado, ese será Alonso. "Estoy dando lo mejor de mí cada vez, en cada vuelta que doy, cada mañana que me despierto, cada preparación que hago, cada comida que tomo: todo está enfocado en rendir al máximo detrás del volante", insistió de nuevo pese a su séptimo abandono de la temporada.

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