Fórmula 1 GP de Sao Paulo
McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil
McLaren volverá a actualizar su coche de 2026 en Interlagos, con piezas que deberían trasladarse al monoplaza del próximo año
Benjamin Vinel
Publicado: 3 nov 2026, 16:54
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
McLaren introducirá mejoras en su monoplaza MCL40 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana, con un concepto de alerón delantero que se espera que forme parte de su coche de 2027.
El equipo había pasado al frente cuando actualizó de forma sustancial el MCL40 en Hungría, con Lando Norris ganando esa carrera y la siguiente en Zandvoort, pero desde entonces retrocedió en el orden competitivo pese a introducir otro paquete amplio de mejoras en Bakú y más piezas nuevas en Austin.
McLaren tuvo el cuarto coche más rápido en las últimas cuatro sesiones de clasificación, con una desventaja promedio de 0.511s respecto a la pole position y una brecha de 0.236s con el tercer monoplaza más veloz, pero sigue trabajando para mejorar el MCL40, con la mira puesta en 2027.
"Tenemos algunas actualizaciones que llegarán al coche en el alerón delantero, el alerón trasero y algunos componentes del suelo como parte de nuestro ciclo normal de desarrollo", dijo Peter Prodromou, director técnico de aerodinámica. "El objetivo es recuperar terreno, mejorar nuestro rendimiento en las carreras restantes y generar impulso de cara al próximo año.
"Sao Paulo ha sido un buen circuito para nosotros en el pasado y es una pista bastante representativa, así que tenemos la esperanza de que estas mejoras puedan ayudarnos a dar otro paso hacia el frente.
Peter Prodromou, director técnico de aerodinámica de McLaren.
Photo by: McLaren
"La temporada aún no terminó: estas mejoras están diseñadas para mejorar el coche ahora y ayudarnos en nuestra lucha por el tercer puesto en el campeonato. Aunque el aprendizaje que obtengamos de estas actualizaciones alimentará el desarrollo del próximo año, también esperamos trasladar el concepto del nuevo alerón delantero a la especificación de lanzamiento del coche del año que viene".
McLaren tiene una desventaja de 17 puntos respecto a Red Bull, que marcha tercero, pero solo ha sumado 59 puntos frente a los 152 de su rival en las últimas cinco rondas.
La carrera de México fue de todos modos alentadora, con Norris terminando quinto a solo 12 segundos del ganador, Max Verstappen, aunque el vigente campeón mundial no se mostró optimista para las próximas rondas.
"Si miramos Bakú y demás, creo que todavía vamos a tener problemas de ritmo", dijo el domingo por la noche. "Así que necesitamos mejorar mucho más el coche en ciertos circuitos y en ciertas áreas.
"Hoy estuvo bien, pero no estoy convencido de que si volvemos a las pistas en las que sufrimos vayamos a estar bien de repente. Simplemente hoy nos favoreció, pero no quiero depender de un poco de esperanza y suerte en el rendimiento.
"Sabemos qué necesitamos mejorar, solo lleva tiempo, y ojalá podamos tener un mejor día en Brasil".
También lee:
Fórmula 1Colapinto apunta a Brasil: "Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México"
Fórmula 1Leclerc culpa a la pista de México por el incidente con Hamilton, pero Vasseur no está de acuerdo
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Benjamin Vinel
Por qué el motor de Honda apenas duró cinco vueltas en el GP de México de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
3 h
Por qué el motor de Honda apenas duró cinco vueltas en el GP de México de F1
Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5
Hamilton reclama “conversaciones serias” en Ferrari tras el incidente con Leclerc en México: “Nos costó la victoria”
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
1 d
Hamilton reclama “conversaciones serias” en Ferrari tras el incidente con Leclerc en México: “Nos costó la victoria”
More from
Lando Norris
Stella confirma el límite de la McLaren MCL40: "Si buscamos el 100%, lo perdemos todo"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
2 d
Stella confirma el límite de la McLaren MCL40: "Si buscamos el 100%, lo perdemos todo"
Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
2 d
Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez
El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
4 d
El objetivo de Piastri: sacar respuestas para que McLaren vuelva a pelear en 2027
More from
McLaren
Stella elogia a Antonelli: agresivo, eficaz y líder merecido del campeonato de la F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
6 d
Stella elogia a Antonelli: agresivo, eficaz y líder merecido del campeonato de la F1 2026
Los números que reflejan la caída de McLaren en la F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
7 d
Los números que reflejan la caída de McLaren en la F1 2026
Por qué McLaren dio una orden de equipo a Oscar Piastri en la carrera de Austin
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
7 d
Por qué McLaren dio una orden de equipo a Oscar Piastri en la carrera de Austin
Últimas noticias
McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil
GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
18 min
GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas
Marco Antonelli: "Vi al campeón en Kimi después de su accidente en Australia"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
1 h
Marco Antonelli: "Vi al campeón en Kimi después de su accidente en Australia"
Colapinto apunta a Brasil: "Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de México
1 h
Colapinto apunta a Brasil: "Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete