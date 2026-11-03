Fórmula 1 GP de México

Colapinto apunta a Brasil: "Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en México"

El argentino busca cerrar el triplete con un buen resultado en Interlagos después de perder los puntos por una sanción en México. Gasly cederá su Alpine a Gabriele Minì en la FP1.

Federico Faturos

Publicado: 3 nov 2026, 15:18

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Sao Paulo con el objetivo de repetir el ritmo de carrera que mostró en México y convertirlo en puntos para Alpine. Después de una actuación que terminó sin recompensa por una penalización, el argentino confía en aprovechar las oportunidades de Interlagos para cerrar el triplete americano con un resultado positivo.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Colapinto había conseguido volver a terminar entre los diez primeros después de los abandonos en Singapur y Estados Unidos. Sin embargo, una sanción por una infracción bajo bandera amarilla lo dejó fuera de los puntos, al igual que a su compañero Pierre Gasly.

"Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde de mucha lucha. Fue una carrera muy intensa y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar un buen ritmo y competir entre los diez primeros, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en Sao Paulo", expresó Colapinto en declaraciones previas difundidas por Alpine.

El argentino destacó el domingo tanto la ejecución del equipo como el rendimiento del coche durante la competencia mexicana. Su intención es mantener esa base en Brasil y conseguir el resultado que se les escapó después de la bandera a cuadros.

"Queremos trasladar el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México a este fin de semana y cerrar el triplete con un gran resultado", afirmó.

La visita a Interlagos también tiene un significado especial para Colapinto por la posibilidad de correr en Sudamérica y recibir el apoyo de los aficionados argentinos que viajarán a Brasil.

"Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, porque la pista es una de las mejores de la temporada", señaló.

"Hay muchísimos argentinos que se suman a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera".

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Colapinto también remarcó que las características del circuito pueden abrir oportunidades durante el gran premio. En un trazado con una larga historia de carreras cambiantes, el argentino buscará mantenerse en posición de aprovecharlas.

"El circuito tiene muchísima historia y es un lugar que ofrece oportunidades para capitalizar", sostuvo.

Gasly se perderá la FP1 en Interlagos

Por su parte, Pierre Gasly comenzará su actividad en pista en la segunda práctica del viernes. Alpine tiene previsto que Gabriele Minì ocupe su monoplaza durante la FP1, como ocurrió con el coche de Colapinto en México.

"Tal como estaba previsto, no participaré en la primera práctica libre del viernes para permitir que Gabriele vuelva a ponerse al volante. Tengo ganas de tomar el relevo por la tarde y entrar en ritmo", explicó el francés.

Gasly también busca dejar atrás el desenlace de México, donde los problemas de potencia y su infracción bajo bandera amarilla condicionaron el resultado.

"Nuestro fin de semana en Ciudad de México presentó sus desafíos y terminó con un resultado decepcionante para el equipo, con problemas de potencia y la infracción bajo bandera amarilla. Simplemente no fue nuestro día", reconoció.

Interlagos ocupa un lugar destacado en la trayectoria del francés: allí consiguió su primer podio en Fórmula 1 en 2019 y volvió a subir al podio en 2024, cuando Alpine logró un doble resultado entre los tres primeros.

"Las últimas carreras no han sido las más fáciles para nosotros como equipo, pero este circuito ha demostrado una y otra vez que cualquier cosa puede pasar", destacó.

"Es una pista icónica y, con una vuelta tan corta, los márgenes son realmente pequeños".

Con ese antecedente y la expectativa de recuperar terreno, Gasly coincidió con Colapinto en la necesidad de aprovechar el potencial del Alpine durante el último fin de semana del triplete.

"Seguiremos empujando como equipo para maximizar nuestro rendimiento, con el objetivo de volver de Sao Paulo con más puntos", concluyó.

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