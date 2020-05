Brown: F1 debe apuntar a una competitividad como IndyCar

La F1 tiene la esperanza de reducir las diferencias de rendimiento entre los equipos bajo las nuevas regulaciones técnicas a partir de 2022, ayudada por un tope presupuestario que entrará en vigor el próximo año.

Sólo tres equipos -Mercedes, Ferrari y Red Bull- han logrado victorias en las últimas seis temporadas, siendo el último triunfo fuera de esas escuderías el obtenido por Lotus en el Gran Premio de Australia de 2013.

En comparación, 11 equipos de IndyCar han logrado victorias en ese mismo período, incluyendo el de Schmidt Peterson con el que McLaren está trabajando ahora bajo la denominación de McLaren Arrow SP.

Hablando en exclusiva para Motorsport.com para la serie de entrevistas #thinkingforward, Brown dijo que quería ver a la F1 alcanzar el nivel de competitividad de IndyCar, dando más oportunidades a los equipos de la parte media para conseguir podios y victorias.

"Creo que el producto en la pista de IndyCar es donde queremos ver la Fórmula 1 desde el punto de vista de la competición", dijo Brown.

"No desde un punto de vista técnico, no me malinterpreten, la Fórmula 1 es Fórmula 1, la IndyCar es IndyCar. Lo que quiero decir con eso es que tienes 17 carreras, los grandes equipos siempre ganan los campeonatos, pero tienes tres o cuatro ganadores sorpresas al año".

"Entonces cuando te presentas en el Gran Premio de Detroit, tienes una buena idea de quién va a ganar. Pero podrían ser unos 10 pilotos, no cuatro o cinco, así que eso es el doble de candidatos".

"Así que los pilotos, si quieres llamarlo '10 a 15', uno de esos tipos se va a anotar una victoria dos o tres veces al año. Eso nunca sucede en la Fórmula 1. No puedo recordar la última vez que hubo un ganador sorpresa de un gran premio".

"Si podemos achicar la brecha en la competición, creo que los grandes equipos seguirán ganando los campeonatos. Pero no deberíamos tener que hacer que un caos total conduzca a una victoria sorpresa. Debería ser una mala parada en boxes o un mal día en la oficina, no una carnicería total que lleve a un ganador sorpresa de una carrera".

La F1 tiene la esperanza de lograr un mayor nivel de competencia bajo las próximas regulaciones, que han sido retrasadas de 2021 a 2022 debido a la pandemia del COVID-19.

Ross Brawn, director deportivo de la F1, dijo que no habrá más demoras en estas regulaciones, ya que son necesarias para ayudar a equilibrar el orden competitivo, así como para hacer que las carreras sean más sostenibles.

"Un buen equipo de la parte media de la parrilla debería ser capaz de conseguir podios, tal vez una victoria, y debería obtener una pequeña ganancia. Si podemos lograr eso, entonces tenemos un futuro muy sostenible", dijo Brawn a Sky Sports F1 de Gran Bretaña.

"Los autos que tienes ahora son tan complejos que cuanto más gastes, más rápido irás, y tenemos que nivelar esa pendiente".

"Tenemos que mantener la integridad de la F1. Es un deporte, así que tiene que tener a los mejores ganando. Pero creo que tendremos una forma más competitiva de correr en el futuro con las nuevas regulaciones, con estos nuevos autos".

"Han sido aplazados un año, pero definitivamente llegarán en 2022".

