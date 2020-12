Brawn: Racing Point debe estar cuestionando su decisión sobre Pérez

Cuando la bandera de cuadros se agite el próximo fin de semana en Abu Dhabi marcará el final de la relación entre Racing Point y Sergio Pérez, un ‘matrimonio’ que empezó en 2014 cuando la escudería del entonces empresario indio Vijay Mallya le dio una oportunidad al mexicano quien fue separado de McLaren al concluir la campaña anterior.

El mexicano había firmado un contrato multianual con Racing Point la temporada pasada, tres años, lo que los mantendría unidos hasta 2022; pero la decisión de Ferrari de no renovar a Sebastian Vettel trajeron una serie de movimientos en el paddock que terminaron por dejar a Pérez sin un asiento.

El cuatro veces campeón del mundo se unirá a Aston Martin, nuevo nombre que tendrá el equipo propiedad de Lawrence Stroll, y será el compañero de Lance Stroll.

Luego de la victoria obtenida por Pérez el domingo en el Gran Premio de Sakhir, el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, escribió en su columna posterior a cada carrera, que posiblemente en Racing Point deben estar cuestionándose si tomaron la decisión correcta al terminar el contrato del latinoamericano.

“Todo el merito para ellos (Racing Point y Pérez). Ellos estaban en el momento adecuado y juntaron las piezas y Checo condujo de manera brillante”.

“Todos queremos verlo el año que viene y será una tragedia si no puede conseguir un coche. El equipo debe estar pensando en las decisiones que ha tomado respecto a él perdiéndolo cuando conduce tan bien”.

El directivo de la máxima categoría también tuvo palabras para Sebastian Vettel, reemplazo de Pérez en Aston Martin, sugiriendo que será necesario regresar a su nivel de competencia conocido para cumplir con las expectativas que tienen de él en el equipo de Silverstone.

“Su reemplazo, Sebastian Vettel, estoy seguro de que volverá más fuerte, ya que en estos momentos se encuentra en un pequeño bache, pero Checo es un trato que ofrece garantía. Será interesante ver cómo se desarrolla. En cierto modo, Seb tiene unos zapatos bastante grandes que llenar ahora, incluso si es un campeón mundial”.

Russell, con un gran futuro

El británico George Russell estuvo cerca de obtener su primera victoria en la Fórmula 1 luego de haber dominado casi toda la competencia en el circuito perimetral de Bahréin, pero una confusión de Mercedes por un problema en la radio en su segunda parada de pits desencadenó una serie de sucesos que lo relegaron hasta la novena plaza.

Brawn explicó que su actuación en la penúltima fecha del campeonato había despejado muchas dudas sobre el piloto oficial de Williams y que sustituyó a Lewis Hamilton en Mercedes durante el fin de semana.

“George debería sentirse bien sobre este fin de semana, a pesar del decepcionante resultado final. Ofreció una actuación excepcional en circunstancias bastante desafiantes”.

“Siempre pensé que era un buen piloto. Hemos comentado en esta columna antes lo bien que se ha visto, pero nunca se sabe si tiene ese último extra de velocidad que lo puede distinguir como un piloto brillante. George demostró que tiene ese extra, y creo que ha nacido una estrella”.

“Ahora no hay duda de que es material para ser campeón del mundo de la F1. No cometió ningún error en una situación desafiante y todos los problemas fueron del equipo, no de él. Condujo impecablemente hasta que le arrebataron la victoria”.

“Se sentirá muy frustrado por no haber ganado, pero no creo que deba estarlo…Cualquier duda que alguien tuviera, desaparecerá. Claramente es excepcional”.

