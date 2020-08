Brawn: los problemas de Ferrari son profundos

Ferrari se clasificó 13º y 14º para el GP de Bélgica y ambos monoplazas terminaron en las mismas posiciones, aunque con Sebastian Vettel adelantando a su compañero, Charles Leclerc.

En las últimas semanas se ha centrado la atención en el rendimiento de la unidad de potencia de Ferrari y en el grado en que se ha controlado al equipo de Maranello desde el año pasado, tras una serie de aclaraciones regulatorias.

Los equipos cliente, Alfa Romeo y Haas, también han caído a la parte trasera de la parrilla, habiendo perdido velocidad en recta.

Sin embargo, Brawn, ex director técnico de Ferrari, subrayó que el equipo italiano tampoco logró poner sus neumáticos en la ventana de funcionamiento correcta en las condiciones más frías del GP de Bélgica, y eso se sumó a las dificultades del equipo.

Sin embargo, Brawn cree que Ferrari puede encontrar un ritmo respetable, si logra resolver los problemas de neumáticos.

"He estado en una situación en la que Ferrari se ha encontrado en Spa, donde los neumáticos no funcionan, la temperatura no sube y la caída en el rendimiento es dramática", dijo Brawn en su habitual columna post-carrera.

"Independientemente de lo que la gente diga sobre el déficit que puedan tener con el motor después de las aclaraciones técnicas, no se pierden 1,3 segundos por vuelta de un año al siguiente solo por eso".

“Simplemente no pudieron poner los neumáticos en la ventana. El hecho de que hiciera más frío en Spa tampoco ayudó, seguro".

"Cuando eso sucede, el rendimiento disminuye y es horrible. Si pueden dar ese paso y hacer que los neumáticos vuelvan a funcionar correctamente, creo que el rendimiento volverá a estar ahí. Todavía no estarán en disposición de ganar carreras, pero serán algo más decente".

"Gran resultado de Renault"

En una nota más positiva, Brawn elogió una actuación "sorprendente" del equipo Renault, con Daniel Ricciardo y Esteban Ocon en cuarto y quinto lugar.

"Fue un gran resultado para Renault", dijo Brawn. "Daniel Ricciardo fue particularmente impresionante, el australiano tuvo un ritmo brillante desde los entrenamientos del viernes hasta la clasificación y la carrera. Su velocidad al final del gran premio fue impresionante, ya que logró la vuelta más rápida, y eso mejorará mucho su confianza y la del equipo".

"El dilema al que se enfrenta el equipo es la inconsistencia de su rendimiento. El coche parecía muy competitivo este fin de semana y, sin embargo, en la última carrera en Barcelona, ​​no fue muy bien. Ese es su reto".

"Necesitan consistencia si realmente quieren competir. Ese es el siguiente paso que tienen que dar. Pero este fin de semana tuvieron una actuación muy sorprendente".

