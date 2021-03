Brawn: en Bahréin vimos destellos del antiguo Alonso

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 el pasado fin de semana en el GP de Bahrein, primera cita de la temporada 2021, atrajo la atención de medio mundo.

El español, bicampeón del mundo de la categoría y con 39 años, mostró de lo que es capaz en la clasificación del sábado, a pesar de reconocer que aún le queda camino por recorrer para ponerse al nivel de los habituales de la parrilla y adaptarse al nuevo Alpine A521.

En carrera, aunque tuvo que abandonar a 24 vueltas del final por un bolsa de sandwich atascada en sus frenos, dejó varias perlas que, sin duda, entusiasman sobre lo que puede llegar en el futuro, como su duelo a tres bandas con Sebastian Vettel y Carlos Sainz.

Ross Brawn, director deportivo de la F1, y ex director técnico de Ferrari, Honda o Brawn GP, se mostró emocionado con algunos "destellos" de Alonso, que le recordaron al piloto que ganó dos Mundiales con Renault.

"Vimos destellos del antiguo Fernando Alonso este fin de semana en Bahrein. El español demostró parte del talento que le dio dos campeonatos mundiales", valoró Brawn en su columna habitual en la web oficial de la F1.

"Cuando Alpine mejore un poco más su coche, Alonso debería mantenernos entretenidos en el futuro. Su regreso es fantástico para la Fórmula 1, y estoy deseando ver lo que puede hacer".

Además, también añadió un poco más de leña al fuego de que Sebastian Vettel no pasa por su mejor momento, tras llevarse por delante a Esteban Ocon en las últimas vueltas del GP de Bahrein.

"Sebastian Vettel no tuvo el mejor debut para Aston Martin. En el calor del momento, culpó a Esteban Ocon de su accidente, pero no creo que nadie lo viera así. No ha sido un gran fin de semana, y espero que pueda recuperarse porque es un tetracampeón del mundo que tiene el potencial de ofrecer aún más grandes carreras", valora el directivo de la F1.