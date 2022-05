Bottas pierde el motor en Barcelona en su racha de mala suerte

Valtteri Bottas aparcó a un lado del circuito al final de la recta de boxes, limitando su experiencia con el paquete de actualización del equipo a las pruebas de la primera sesión y a una sola vuelta rápida con el neumático medio en la segunda práctica.

La unidad de potencia de Ferrari, que fue utilizada por Bottas en las primeras carreras de la temporada no puede ser utilizada de nuevo, lo que conllevará penalización de la parrilla más adelante en el año.

En Imola, Bottas sufrió la rotura del escape y el consiguiente incendio en la sesión de clasificación del viernes, y se vio obligado a perderse la segunda práctica del sábado mientras se realizaban las reparaciones. En Miami tuvo un aparatoso accidente en la FP1, y tuvo que ausentarse de la sesión posterior de la FP2.

El jefe del equipo, Fred Vasseur, dijo después de la carrera de Florida que Alfa necesitaba tener un fin de semana limpio en Barcelona para aprovechar al máximo el paquete de actualización.

La pérdida de un valioso tiempo en pista supuso un duro golpe, sobre todo porque el otro coche lo compartían Robert Kubica y Guanyu Zhou, lo que comprometía el flujo de información.

"Desgraciadamente, esto parece una tendencia", dijo Bottas al ser preguntado por Motorsport.com sobre su continua desgracia.

"Parece que tenemos viernes complicados. Creo que esta vez parece que ha sido un problema de motor. Así que lo único que podemos hacer es mirar hacia adelante y tratar de maximizar la sesión de mañana".

"No es nada nuevo para nosotros. Estoy seguro de que todavía podemos tener un fin de semana fuerte, porque basado en esa vuelta que tuve en la FP2 el coche se sentía bien".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, waits by a barrier Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bottas confirmó que el equipo trabajó un comienzo conservador en la primera sesión, optando por una altura de conducción más alta mientras realizaban pruebas para asegurarse de que no había porpoising con el nuevo paquete antes de bajar la distancia más tarde.

"Basándome en esa única vuelta en la segunda práctica puedo decir que parece estar funcionando", dijo. "Pero en la primera práctica fue difícil de juzgar, porque creo que fuimos bastante conservadores con la puesta a punto para tratar de evitar el porpoising y todo eso".

"Así que sólo queríamos recoger los datos en la FP1. Esa única vuelta, como he dicho, estaba bien, así que creo que podemos aprender algo incluso de una única vuelta como esa, y al menos Zhou ha hecho algunas tandas largas. Creo que todavía podemos tener un fin de semana fuerte".

Vasseur admitió que la pérdida de un motor y de tiempo en pista fue un doble golpe para el equipo.

"Incluso dañó la carrocería, así que tendremos que repararla", dijo a Motorsport.com sobre el fallo de la unidad de potencia. "Era la primera [utilizada este año], así que podría ser peor, no es un desastre".

"Pero es una pena, porque en la FP1 tuvimos que hacer muchas pruebas, no hicimos vueltas adecuadas, y en la FP2 sólo hicimos una vuelta. Está bien, es Barcelona, creo que en dos vueltas se recuperará, e incluso la vuelta que hizo fue muy buena".

"Seguro que no es un comienzo fácil del fin de semana cuando tienes un coche dividido entre dos pilotos, y el otro no hizo una sesión. No es un drama, y espero que tengamos un fin de semana limpio a partir del sábado".