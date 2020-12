Bottas dice que Russell parece ser rápido

George Russell fue el gran protagonista del GP de Sakhir, logrando liderar tanto la primera como la segunda sesión de entrenamientos libres. Sin embargo, mirando la imagen completa, Valtteri Bottas fue el más rápido juntando todos los sectores.

Pero el finlandés no pudo concretarlo con una buena posición, y tras problemas en su coche en la FP1, cayó del top 10 en la FP2, donde le borraron dos tiempos de vuelta por superar los límites de la pista en la curva 8.

"Sí, para mí fue un día bastante complicado", resumió el #77 ante los medios de comunicación. "En la primera tanda de la primera sesión, rompí el fondo plano del coche al pisar los bordillos de la curva 8, así que me faltaba una pieza grande. Eso hizo que el resto de la FP1 estuviera desperdiciado".

En la segunda sesión no pudo brillar a una vuelta, pero sí fue competitivo en tandas largas, a pesar de varios errores más: "La FP2 estuvo bastante bien. Obviamente no hice ninguna vuelta con el neumático blando, tuve una vuelta media decente, pero me la eliminaron por los límites de la pista. Así que no fue realmente el mejor día, pero al menos las tandas largas fueron bastante consistentes. Aunque Red Bull con el neumático medio parecía bastante rápido".

Bottas es consciente de que necesita una vuelta limpia para llevarse este sábado la que sería su quinta pole position del curso. "Ya veremos mañana. Red Bull fue realmente competitivo, y George parecía rápido. Así que todavía hay bastante trabajo por hacer también por mi parte para ponerlo todo junto para la clasificación, pero no pinta mal".

La clasificación de Fórmula 2 (con drama para el líder Mick Schumacher) demostró que será muy difícil gestionar el tráfico en clasificación, especialmente en la Q1, cuando coincidan 20 coches en una pista muy corta.

Valtteri es consciente de ello: "Será muy intenso. De hecho, creo que será muy importante dar vueltas limpias, creo que la F2 fue un gran ejemplo de lo complicado que puede ser al final de la clasificación. Así que debes encontrar los huecos".

El de Mercedes habló del sector medio del circuito exterior de Bahrein, muy bacheado y con giros a alta velocidad, donde se vio sorprendido por la mañana: "Es una sección muy técnica, y con los baches y todo no es la parte más sencilla. Es fácil perder una décima ahí, y obviamente con una pista corta en la clasificación eso puede marcar una gran diferencia".

"Aprendí que ahí puedes dañar el coche, en la primera tanda del día. Y luego pusieron más límites en la pista después de la primera sesión. Eso marcará el fin de semana y en la carrera eso puede cambiar mucho".

Por último, sobre su compañero George Russell, que se llevó los focos, fue escueto: "Ha sido sólo un día y ha sido bueno. Ha estado dando buenos comentarios desde el coche al equipo. Y obviamente, si miras los tiempos, parece rápido...".

Las mejores fotos de Valtteri Bottas y Mercedes en el GP de Sakhir