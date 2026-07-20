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Fórmula 1 GP de Bélgica

Bottas insinúa que Antonelli le debe una cena por su ayuda en su triunfo en Bélgica

Charles Leclerc perdió el liderato de la carrera a manos de Kimi Antonelli poco después de que, al parecer, se viera frenado al adelantar al Cadillac.

Stuart Codling Filip Cleeren
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Tener que sortear el tráfico es algo habitual en las carreras de Fórmula 1 , y más aún teniendo en cuenta la diferencia de ritmo actual entre la parte delantera y la trasera de la parrilla en esta nueva era normativa.

Fue especialmente desafortunado para Charles Leclerc verse envuelto en una lucha por el liderato del Gran Premio de Bélgica justo cuando se acercaba a dar la vuelta a uno de los coches más lentos de la parrilla, en un punto de la pista especialmente complicado.

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Kimi Antonelli,Mercedes, había liderado la carrera desde la pole position, pero salió perdiendo en la fase de paradas en boxes cuando se activó el coche de seguridad virtual en la vuelta 20 para permitir que los comisarios retiraran los restos de la pista. Antonelli había entrado en boxes dos vueltas antes bajo bandera verde, dejando a Leclerc en cabeza.

Dado que el coche de seguridad virtual (VSC) obliga a todos los pilotos en pista a mantener un ritmo más lento, Ferrari pudo hacer entrar a Leclerc en boxes para su parada sin perder el liderato, con una ventaja de dos segundos sobre Antonelli. Tras unas cuantas vueltas en las que esa diferencia se mantuvo relativamente estable, el piloto de Mercedes comenzó a atacar al Ferrari.

En la vuelta 33, les separaban 0,9 s cuando se acercaron al Cadillac de Valtteri Bottas, que había salido en 19.ª posición y estaba a punto de quedarse una vuelta atrás. Fue simplemente mala suerte para Leclerc que esto ocurriera entre las amplias curvas de Fagnes y la rápida doble curva a la derecha de Campus/Stavelot.

Para cuando Bottas se apartó del camino, Antonelli se estaba acercando y, además, aprovechó un breve "efecto de estela" aerodinámico del Cadillac de cara a Blanchimont, lo que le permitió situarse a menos de medio segundo de Leclerc al inicio de la siguiente vuelta, donde le adelantó aprovechando la estela para recuperar el liderato en Les Combes.

Bottas no vio nada de esto, ya que entró en boxes al final de la vuelta 33.

"Se estaban acercando tan rápido que me pilló por sorpresa", declaró a los medios, entre ellos Motorsport.com, tras la carrera.

"No sé, ¿supuso eso alguna diferencia? ¿Le adelantaron [a Leclerc] después de eso?".

Al enterarse de que así había sido, bromeó: "Kimi puede invitarme a cenar…".

Antonelli beat Leclerc into second place

Antonelli superó a Leclerc y se hizo con el segundo puesto

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

De haber sido un caso real de obstrucción, probablemente se habría llevado a cabo una investigación de los comisarios, pero Bottas reaccionó a las banderas azules dentro de los límites permitidos. Tal y como explicó, el Ferrari y el Mercedes se acercaron muy rápidamente: al inicio de la vuelta, se encontraban a unos cinco segundos por detrás, y recorrieron el primer sector aproximadamente un segundo más rápido que el Cadillac.

Fue en el segundo sector, donde se notó la mayor carga aerodinámica de los coches más competitivos, donde recortaron la distancia a un ritmo espectacular. Bottas recorrió esta zona en 52,547 s, Leclerc en 49,155 s.

Leclerc alcanzó entonces a Bottas justo a la entrada de Campus/Stavelot, donde solo hay una trazada práctica dada la velocidad en la curva y la presencia de grava fuera de la trazada.

"Creo que lo de hoy pone de manifiesto, una vez más, los problemas que tenemos", afirmó Bottas.  

"Sigue habiendo un pequeño problema de fiabilidad, pero también el desgaste de nuestros neumáticos es bastante elevado, y aquí creo que se debe a las curvas de alta velocidad: simplemente no tenemos que cargar el peso en las curvas rápidas, y ahí es cuando derrapamos y acabamos con los neumáticos.

"Pero, sí, obviamente aún hay cosas en las que trabajar".

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