Checo Pérez explica su abandono en Bélgica y pone la mira en Hungría con Cadillac
Sergio Pérez lamentó que el fin de semana en Spa-Francorchamps no resultó como esperaban en Cadillac, pero reconoció que no encontró las sensaciones correctas con el MAC-26.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Bélgica por una rotura en la suspensión de su Cadillac en un fin de semana donde, el piloto mexicano, no se encontró cómodo con las sensaciones del MAC-26 a pesar de la actualización del alerón delantero, por lo que ahora restará pensar en el Gran Premio de Hungría para corregir el camino.
Checo Pérez volvió a padecer en la clasificación quedando lejos de la Q2, un tema relacionado con la forma en que desplegaba la energía durante la vuelta y que no estaba siendo la óptima para él, especialmente en el último sector del circuito donde no encontró el rendimiento que buscaba.
Cuando los semáforos se apagaron en Spa-Francorchamps, Checo Pérez arrancó y se colocó en la posición 15 y Cadillac decidió aprovechar el safety car del arranque de la carrera para hacer cambios en la estrategia. Sin embargo, cuando el mexicano parecía encaminado a tratar de recuperar plazas surgió una falla en la suspensión trasera que lo obligó a ir a los pits y dar por terminada la aventura.
“Fue un final desafortunado para la carrera. Tuve una falla en la suspensión trasera interna y tuvimos que retirar el auto. Todavía estamos investigando las razones de por qué”, expresó Pérez al concluir la competencia en Bélgica.
Sin embargo, el mexicano destacó que durante todo el fin de semana no se encontró cómodo con el coche, esto desde la ronda del viernes. “Fue un fin de semana complicado, ya que luchamos mucho con la velocidad en línea recta; incluso en la carrera me faltaban un par de décimas y no pudimos pelear por más tiempo con el Haas de Esteban Ocon”.
Cadillac esperaba recortar medio segundo de diferencia con el nuevo alerón delantero y aunque Nick Chester, director técnico de la escudería, se mostró satisfecho con los datos, en la pista para Pérez no fue lo que esperaba. Ahora, su siguiente objetivo está pensar en Hungría, una pista donde el frenado, el tema crítico en Austria y que obligó al doble abandono de los coches, volverá a ser el centro de atención.
“Con suerte seremos capaces de solucionarlo para Hungría. Lo estoy esperando con ansias, para regresar más fuertes allí”.
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