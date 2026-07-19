Max Verstappen bromea sobre la "jungla" de la F1 tras evitar un "accidente aéreo" en Spa

El fin de semana del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de Red Bull resultó ligeramente mejor de lo esperado. Después de todos los problemas en Silverstone, el jefe del equipo Laurent Mekies había anticipado otro fin de semana difícil en lo que describió como un "circuito falto de energía", pero en realidad resultó menos problemático.

Max Verstappen tuvo un buen comienzo de fin de semana el viernes y lo refrendó el sábado clasificándose en la primera fila. El cuatro veces campeón del mundo admitió de inmediato, sin embargo, que el rebufo de Isack Hadjar le había valido tres décimas, y que de lo contrario no habría terminado segundo.

El domingo, Verstappen incluso tomó brevemente la delantera en la carrera hacia Eau Rouge, aunque visto en retrospectiva resultó no ser el mejor enfoque.

"Claramente, demasiado despliegue desde la curva 1 hasta la curva 2", admitió Verstappen. "Luego pasé por Eau Rouge, miré el estado de mi batería y pensé: 'Bueno, va a ser una recta difícil hasta Les Combes'".

En la primera vuelta en Spa, el líder de la carrera siempre es vulnerable en la recta de Kemmel, pero según Verstappen eso fue así en un grado extremo esta vez. Lo sorprendió especialmente la velocidad a la que Charles Leclerc se acercó.

"Esperaba que Kimi (Antonelli) me pasara, y entonces miré por el retrovisor y vi venir un cohete rojo", dijo Verstappen, refiriéndose al piloto de Ferrari.

"Fue como: 'Oh, simplemente mantendré mi trazada porque si me muevo aquí, vamos a tener un accidente aéreo'. Así que fue bastante increíble, las diferencias [de velocidad]."

Verstappen se sorprendió por la velocidad que tenía Leclerc en la recta de Kemmel y se refirió al Ferrari como un "cohete rojo". Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toto Wolff reconoció que casi todos los coches con motor Mercedes tenían muy poca energía de batería en la recta de Kemmel, en un fin de semana durante el cual muchos pilotos se quejaron de otros problemas con el lado de "autoaprendizaje" de las unidades de potencia.

Verstappen dijo que ninguno de esos problemas lo sorprendió: "Bienvenidos a la F1 2026. A veces puede ser una jungla."

Tras la caótica fase inicial, los periodos de coche de seguridad virtual llegaron en momentos desafortunados para el neerlandés, que ya había hecho su parada en boxes. Aun así, Verstappen se mostró satisfecho con un podio en lo que se esperaba que fuera un fin de semana complicado.

"Creo que, en general, el fin de semana para nosotros fue bastante sencillo. El coche estuvo de inmediato en una ventana decente, así que creo que eso ayuda mucho.

"Para ser sincero, hoy tuvimos un poco de mala suerte con el VSC, y potencialmente podría haber luchado con Charles, pero el segundo stint fue simplemente un poco peor de lo que esperaba."

Verstappen dijo que los neumáticos duros nunca le dieron la misma confianza que los medios. "Supongo que el equilibrio no estuvo donde quería durante mucho tiempo en ese stint, así que perdí demasiado tiempo en la primera mitad. Pero para nosotros estar en el podio aquí ha sido un buen resultado."