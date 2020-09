Bottas admite que sufre de "molestias" en los arranques

El piloto de Mercedes tuvo otra salida lenta en el Gran Premio de Italia el domingo, después de reaccionar demasiado pronto a las luces rojas que se apagaron, por lo que tuvo que detener su largada.

Esta no fue la primera vez que le sucedió algo similar esta temporada y ya en Hungría había pasado por algo similar después de haber arrancado antes al verse confundido con unas luces de su tablero.

Bottas dijo que los cambios que han ejecutado en el procedimiento que debe realizarse antes de que se apaguen las luces no va tan bien como le gustaría, por lo que está claro que es necesario realizar mejoras.

"Tuve un problema con la reacción real a las luces", dijo Bottas después de la carrera de Monza, donde su arranque lo relegó detrás de la zona de podio.

“Hemos estado probando y practicando como debemos arrancar, así como el protocolo de lo que hacemos, y hemos realizado algunos cambios, pero siento que ha habido algunas molestias al problema de hacerlo en el momento real”.

"No han sido completamente representativos de las arrancadas reales, aunque de mi parte no puedo entrar mucho en detalle”.

Bottas dijo que la reacción inicial a las luces en Monza fue similar a lo que sucedió en el Hungaroring, pero que en esta ocasión su equivocación fue menor.

"De nuevo estuve a punto de adelantarme a los semáforos, pero afortunadamente no tanto como en la otra carrera en que lo cometí. Esto llevó a que al momento de la larga real estuviera un poco tarde”.

"Todavía hay cosas que trabajar en eso. Un poco del arranque, después de soltar el embrague, esa parte está bien y hemos hecho un progreso, pero para lograr esa consistencia en la reacción con las luces de salida aún hay que trabajar”.

La mala salida arruinó su tarde, ya que lo hizo caer en el orden en la primera vuelta mientras Hamilton y Carlos Sainz se escapaban.

A esta situación se agregaron las sensaciones de un misterioso problema con el auto que, durante la primera vuelta, lo dejó sintiendo que tenía una pinchadura.

"En la curva 6 estaba por fuera y tenía un poco de subviraje, y luego en la curva 7 sufrí un subviraje bastante grande, se sintió como un pinchazo", explicó.

"Luego, en la curva 7, el auto se sentía como si se estuviera moviendo un poco hacia la derecha y hacia la izquierda, así que estaba completamente convencido de que tenía un pinchazo”.

“Quería asegurarme de ir derecho desde la curva 8, así que levanté el pie del acelerador de forma temprana. Pero luego en realidad se recuperó y todo estuvo bien”.

“No estoy seguro si mi llanta recogió algo o si el auto andaba mal por el contacto. Todavía no he escuchado nada de los pesos en las curvas ni nada, pero me sentí realmente extraño con una primera vuelta muy complicada”.

Galería: Así fue la complicada arrancada de Valtteri Bottas