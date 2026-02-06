El Benetton de la primera victoria de Schumacher en F1 fue vendido en una subasta millonaria

Inicialmente valuado con una estimación de €8.5 millones (aproximadamente $10.0 millones de dólares), el Benetton de 1992 se vendió finalmente por €5,082,000, lo que equivale a cerca de $6.0 millones de dólares en la casa de subastas Broad Arrow Auctions.

Michael Schumacher, que entonces corría junto a Martin Brundle, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 con el B192 en el Gran Premio de Bélgica de 1992 en Spa-Francorchamps. El piloto alemán condujo específicamente este coche subastado en cinco Grandes Premios, un diseño de Rory Byrne.

"Realmente no puedo describirlo, quiero decir que es algo loco," dijo Schumacher después de lograr su primera victoria.

"La chispa esencial que comienza una leyenda. Un solo paso en el camino que llevaría a Michael Schumacher a siete campeonatos mundiales de pilotos," afirma un video de la casa de subastas. "Aquí está el Benetton B192. El modesto aspirante, el desvalido, un coche construido para desafiar a los gigantes de Williams y McLaren, por nombres ahora tan legendarios como el del propio Schumacher — Flavio Briatore, Rory Byrne y Ross Brawn.

"Hacia un mundo dominado por Senna, Mansell y Prost llegó un aspirante teutónico definido por precisión, disciplina y un sentido inquebrantable de dirección. En un Spa-Francorchamps típicamente desafiante por el clima en 1992, este coche lo llevó a ese primer triunfo definitorio.

1992 Benetton B192 of Michael Schumacher Photo by: Broad Arrow Auctions

"Dentro de su estructura de fibra de carbono, el V8 de 3.5 litros rugió en crecendos desbocados durante 44 vueltas y 300 km, conducido magistralmente por Michael a través de una transmisión manual.

"El B192 es el último coche de Fórmula 1 con cambio manual producido por Benetton. Este piloto y este coche llegaron ese día, no para terminar, sino para comenzar un viaje legendario, un preludio del dominio que seguiría. El tiempo pasa, los campeones se elevan, pero el primer paso hacia los siete permanece. Las leyendas permanecen."

El B192 acumuló 11 podios, una victoria y dos vueltas rápidas con Schumacher y Brundle al volante. Con su llamativo esquema amarillo y verde, el B192 estaba impulsado por un motor Ford V8 de 3.5 litros, que producía entre 660 y 680 hp.