McLaren F1 revela el programa de sus pilotos para los Test 1 de Bahréin
McLaren ha revelado cuándo Lando Norris y Oscar Piastri estarán al volante del MCL40 en los primeros tres días de test en Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero.
McLaren es el primer equipo en anunciar algo de cara al primer test oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1. Durante la mañana de hoy, la escudería dirigida por Andrea Stella dio a conocer dos noticias importantes con vistas a la próxima semana, cuando comenzará la primera tanda de tres días de pruebas en Sakhir.
El equipo de Woking anunció la división de sus pilotos para los primeros tres días de actividad en pista en Bahréin, previstos del 11 al 13 de febrero.
El primer día estará dedicado por completo a Oscar Piastri. El piloto australiano tendrá toda la jornada a su disposición para continuar con la comprensión y la puesta a punto del MCL40 tras los primeros tres días en pista realizados a finales de enero durante el shakedown de Barcelona.
El día central, es decir el jueves 12 de febrero, será en cambio Lando Norris quien tendrá disponible la jornada completa. El campeón del mundo en título continuará con lo que Piastri habrá iniciado el día anterior y es posible que McLaren pueda estrenar las primeras novedades después de haber hecho rodar el coche "base" en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
El tercer y último día de los Test 1 de Bahréin verá en acción a ambos pilotos titulares de McLaren, con Lando Norris rodando por la mañana, mientras que a Oscar Piastri le tocará completar la jornada del viernes 13 de febrero.
Oscar Piastri, McLaren
Foto di: McLaren
McLaren, además, dio a conocer otra información importante. El martes 10 de febrero realizará su primer filming day de la temporada, con 200 kilómetros como máximo para rodar, previstos por el reglamento para grabaciones comerciales, y lo hará precisamente en Sakhir. Será una oportunidad importante por varios motivos.
El primero, el menos relevante, está ligado a las filmaciones con la decoración que será presentada el 9 de febrero, es decir, el día anterior. El MCL40 ya no vestirá de negro como en el test de Barcelona, sino que tendrá la coloración definitiva.
La segunda noticia se refiere al uso de los dos pilotos. Lando Norris rodará por la mañana, mientras que Oscar Piastri lo hará por la tarde. Deberán rodar con neumáticos de demostración suministrados por Pirelli, tal como lo establece el reglamento deportivo, pero aun así tendrán la oportunidad de comprobar que todos los sistemas estén en orden de cara al debut en pista en los test previstos para el día siguiente, además de trabajar desde el punto de vista del set-up.
McLaren también hizo saber que el programa de sus pilotos para el segundo test en Bahréin, el fijado del 18 al 20 de febrero, se dará a conocer en un momento posterior.
|mañana
|tarde
|Día de filmación
|Norris
|Piastri
|Test
|Norris
|Piastri
|Día 1
|Piastri
|Piastri
|Día 2
|Norris
|Norris
|Día 3
|Norris
|Piastri
