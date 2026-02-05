Por qué Ferrari no usa el S-duct en los laterales en el SF-26 y parece funcionar

El Ferrari se espera que pase la verificación en Baréin tras haber causado una buena impresión en la prueba de Barcelona. El SF-26 es fruto de un minucioso análisis y evaluación por parte de los técnicos de Loic Serra, que han programado los desarrollos que se enviarán a la primera sesión en Sakhir, donde la escudería llevará un primer paquete de actualizaciones del rojo.

Lewis Hamilton cerró los cinco días catalanes al frente de la clasificación de tiempos (cada equipo solo podía aprovechar tres a su elección) sin que el equipo de Maranello buscara el rendimiento: el objetivo no era empujar en España en busca de tiempos, sino recopilar datos sobre el comportamiento del coche en la integración entre la unidad de potencia y el chasis.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

Y los resultados obtenidos fueron positivos, lo que suscitó cierto optimismo, después de un comienzo muy cauteloso en Cataluña. El primer aspecto positivo es que los aerodinámicos encontraron en la pista una buena correlación con el túnel de viento y la implementación de los datos recopilados también habría permitido una actualización del simulador para ofrecer a los pilotos reacciones más cercanas a las percibidas en Barcelona.

Estos son aspectos estratégicos muy importantes para el desarrollo del coche: el SF-26, como ya hemos dicho anteriormente, ha nacido bien, pero de ahí a afirmar que es un coche competitivo hay un largo trecho. Lo descubriremos en Baréin, especialmente en la segunda sesión prevista del 18 al 20 de febrero, cuando todos los protagonistas tendrán que mostrar las cartas que tienen en la mano.

La fiabilidad de la unidad de potencia 067/6 ha sido confirmada no solo por las vueltas recorridas por la roja, sino también por la Haas, más que por la Cadillac, pero habrá que ver cuál será el comportamiento del SF-26 en la simulación de la clasificación, cuando tenga que expresar todo su potencial.

Mientras tanto, el equipo del Cavallino se ha reforzado con la llegada desde Racing Bulls de Guillaume Dezoteux , que en la estructura se ha puesto inmediatamente operativo como responsable performace operation. El transalpino va a cubrir un papel estratégico en el organigrama de Loic Serra, en un nudo empresarial que será importante en el desarrollo de la roja.

El SF-26 es el único monoplaza de 2026 que ha aparecido con una caja de aire muy pequeña, de forma triangular, porque el sistema de refrigeración de la unidad de potencia está principalmente encerrado en los laterales, continuando la tradición del año pasado: la boca de los radiadores triangulares con una ranura vertical en la parte inferior solo sirve para garantizar el flujo de aire necesario a los radiadores.

Ferrari SF-24 con el S-Duct Foto de: Filip Cleeren

Según Motorsport.com, Ferrari no utiliza el S-duct que Diego Tondi introdujo hábilmente en el SF-23 y confirmó en el SF-24, transformando ese canal en una valiosa oportunidad para mejorar el sistema de refrigeración.

El conducto en forma de S permitía mejorar el llenado de aire en el hueco debajo del vientre, aumentando la calidad del flujo que se llevaba hacia el fondo; el aire fresco que, en cambio, se expulsaba por encima del lateral servía para aumentar la eficiencia aerodinámica del hueco con un incremento adicional de la carga aerodinámica gracias al cuerpo del coche, sin generar resistencia al avance. La salida detrás del ataque del Halo ahora ayuda a extraer el calor de los laterales.

Esperemos formas más estilizadas en los laterales, porque la escudería roja quiere aprovechar el motor endotérmico equipado con culata de acero, capaz de funcionar a temperaturas más elevadas, que requieren, por lo tanto, una masa radiante más reducida en tamaño y también en peso.