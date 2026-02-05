VIDEO: La "Checoneta" de Sergio Pérez se vuelve real con Mercado Libre

El ecosistema de patrocinios en la Fórmula 1 continúa reconfigurándose de cara a la nueva era reglamentaria de 2026. Este jueves se ha formalizado la unión entre Sergio 'Checo' Pérez y Mercado Libre, el gigante del comercio electrónico en América Latina con lo cual, la marca ya tiene a los pilotos latinos bajo su cobijo.

Esta alianza no solo refuerza el portafolio comercial del piloto mexicano en su regreso a la parrilla con Cadillac, sino que consolida la estrategia de expansión regional de la compañía dentro de la máxima categoría.

Desde su incursión en el Gran Circo en 2024 apoyando a Franco Colapinto, Mercado Libre ha buscado asociar su infraestructura logística con los valores de eficiencia y ejecución que demanda la F1. Para 2026, la empresa redobla la apuesta al convertirse en patrocinador personal de “Checo” Pérez, encontrando en el tapatío un vehículo para comunicar la "velocidad" desde una perspectiva de precisión y toma de decisiones en tiempo real. A ello se suma el anuncio pasado con Gabriel Bortoleto.

El amarillo como identidad visual

Un elemento clave de esta unión es la integración cromática. El color amarillo, históricamente ligado a la identidad de los cascos de Checo Pérez, coincide con la identidad corporativa de la plataforma. El logotipo de la firma aparecerá de forma prominente en el casco del mexicano, simbolizando un respaldo técnico y emocional en esta nueva etapa de su carrera.

"Estoy muy entusiasmado de tener el apoyo de una compañía con la que comparto raíces y valores, que entiende la velocidad como una forma de trabajar e innovar", expresó Pérez. "El color amarillo siempre ha sido muy importante para mí y hoy cobra un significado más trascendente porque representa confianza y un equipo que cree en mí".

La "Checoneta" como eje de marketing

Sean Summers, EVP y CMO de Mercado Libre, destacó que la trayectoria de Pérez refleja la resiliencia necesaria para competir en contextos de máxima presión. La campaña creativa, desarrollada por la agencia GUT, se apoya en el concepto de la "Checoneta", un término arraigado en la comunidad de aficionados que ahora se transforma en una invitación abierta para acompañar el progreso del piloto en su aventura con el equipo estadounidense.