McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin

Tras la segunda jornada de la segunda sesión de pruebas de invierno de F1 2026, que se celebra en Bahréin del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras más destacadas del jueves.

Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 2)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos McLaren Norris Piastri 158 855 Mercedes Russell Antonelli 156 844 Red Bull Verstappen 139 752 Haas Bearman Ocon 127 687 Alpine Colapinto 120 649 Williams Albon 117 633 Cadillac Bottas Pérez 108 585 Racing Bulls Lawson 106 574 Audi Hülkenberg

Bortoleto 102 552 Ferrari Hamilton 78 422 Aston Martin Alonso 68 368

Lewis Hamilton y Ferrari tuvieron un día complicado, el «peor» en términos de rodaje desde el inicio de los entrenamientos. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Pruebas de Bahrein 2: kilometraje por motoristas (día 2)

Motor Equipo(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos KM medios

e por escudería Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 551 2982 746 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 313 1694 565 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 245 1326 663 Audi Audi 102 552 552 Honda Aston Martin 68 368 368

Pruebas en Bahréin 2: tiempos del jueves

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia 1 Antonelli Mercedes 79 1'32"803 2 Piastri McLaren 86 1'32"861 +0"058 3 Verstappen Red Bull 139 1'33"162 +0"359 4 Hamilton Ferrari 78 1'33"408 +0"605 5 Norris McLaren 72 1'33"453 +0"650 6 Colapinto Alpine 120 1'33"818 +1"015 7 Hülkenberg Audi 73 1'33"987 +1"184 8 Russell Mercedes 77 1'34"111 +1"308 9 Ocon Haas 58 1'34"201 +1"398 10 Lawson Racing Bulls 106 1'34"532 +1"729 11 Albon Williams 117 1'34"555 +1"752 12 Bortoleto Audi 29 1'35"263 +2"460 13 Bearman Haas 69 1'35"279 +2"476 14 Pérez Cadillac 50 1'35"369 +2"566 15 Alonso Aston Martin 68 1'37"472 +4"669 16 Bottas Cadillac 58 1'40"193 +7"390

Pruebas de Bahréin 2: banderas rojas del día 2

Por segundo día consecutivo, Aston Martin provocó la única bandera roja real de los entrenamientos. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Coche Piloto Hora Motivo - - 11:55 Prueba de la FIA Aston Martin Alonso 13:53 Problema técnico - - 16:55 Prueba de la FIA