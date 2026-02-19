Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Estadísticas
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin

Descubra las estadísticas del rodaje de las escuderías y de los fabricantes de motores de F1 durante la segunda jornada de la segunda sesión de ensayos invernales 2026 de Bahréin.

Fabien Gaillard
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Adrian Newey, Aston Martin Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Alexander Albon, Williams

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Charles Leclerc, Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin Racing, Pierre Gasly, Alpine

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oliver Bearman, equipo Haas F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Flavio Briatore, Alpine

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Frederic Vasseur, Ferrari

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Arvid Lindblad, Racing Bulls

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Franco Colapinto, Alpine

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lando Norris, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
George Russell, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Alexander Albon, Williams

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Lewis Hamilton, Ferrari

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Oscar Piastri, McLaren

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Liam Lawson, Toros de Carreras

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Franco Colapinto, Alpine

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Max Verstappen, Red Bull Racing

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
Alexander Albon, Williams

El día 5 de los test de pretemporada en Bahrein, en fotos
58

Tras la segunda jornada de la segunda sesión de pruebas de invierno de F1 2026, que se celebra en Bahréin del 18 al 20 de febrero, estas son las cifras más destacadas del jueves.

Pruebas de Bahréin 2: kilometraje por escuderías (día 2)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos
McLaren

Norris

Piastri

 158 855
Mercedes

Russell

Antonelli

 156 844
Red Bull Verstappen 139 752
Haas

Bearman

Ocon

 127 687
Alpine Colapinto 120 649
Williams Albon 117 633
Cadillac

Bottas

Pérez

 108 585
Racing Bulls Lawson 106 574
Audi Hülkenberg
Bortoleto		 102 552
Ferrari Hamilton 78 422
Aston Martin Alonso 68 368
Lewis Hamilton et Ferrari ont connu une journée perturbée, leur

Lewis Hamilton y Ferrari tuvieron un día complicado, el «peor» en términos de rodaje desde el inicio de los entrenamientos.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Pruebas de Bahrein 2: kilometraje por motoristas (día 2)

Motor Equipo(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos KM medios
e por escudería
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 551 2982 746
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 313 1694 565
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 245 1326 663
Audi Audi 102 552 552
Honda Aston Martin 68 368 368

Pruebas en Bahréin 2: tiempos del jueves

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia
1 Antonelli Mercedes 79 1'32"803  
2 Piastri McLaren 86 1'32"861 +0"058
3 Verstappen Red Bull 139 1'33"162 +0"359
4 Hamilton Ferrari 78 1'33"408 +0"605
5 Norris McLaren 72 1'33"453 +0"650
6 Colapinto Alpine 120 1'33"818 +1"015
7 Hülkenberg Audi 73 1'33"987 +1"184
8 Russell Mercedes 77 1'34"111 +1"308
9 Ocon Haas 58 1'34"201 +1"398
10 Lawson Racing Bulls 106 1'34"532 +1"729
11 Albon  Williams 117 1'34"555 +1"752
12 Bortoleto Audi 29 1'35"263 +2"460
13 Bearman Haas 69 1'35"279 +2"476
14 Pérez Cadillac 50 1'35"369 +2"566
15 Alonso Aston Martin 68 1'37"472 +4"669
16 Bottas Cadillac 58 1'40"193 +7"390

Pruebas de Bahréin 2: banderas rojas del día 2

Pour la seconde journée de suite, l'Aston Martin a causé le seul véritable drapeau rouge des essais.

Por segundo día consecutivo, Aston Martin provocó la única bandera roja real de los entrenamientos.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Coche Piloto Hora Motivo
- - 11:55 Prueba de la FIA
Aston Martin Alonso 13:53 Problema técnico
- - 16:55 Prueba de la FIA
Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026
Artículo siguiente Checo Pérez completa un programa intenso y recorta distancias antes de Australia

Top Comments

More from
Fabien Gaillard

Alpine, entre los más productivos; Cadillac, en problemas: las estadísticas del día en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alpine, entre los más productivos; Cadillac, en problemas: las estadísticas del día en Bahréin

Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Bahréin

Últimas noticias

Caso motores F1: La FIA nunca ha afirmado que haya ilegalidades

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Caso motores F1: La FIA nunca ha afirmado que haya ilegalidades

Checo Pérez completa un programa intenso y recorta distancias antes de Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Checo Pérez completa un programa intenso y recorta distancias antes de Australia

McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
McLaren y Mercedes suman kilómetros y jornada discreta para Ferrari el jueves en Bahréin

Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026