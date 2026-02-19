Norris comparte las críticas de Verstappen: "Pero no voy a cambiar mi trabajo"

Hace dos semanas,Lando Norris comparó la nueva generación de coches de F1 con los de Fórmula 2. No quiso entrar en si esa era una buena o mala calificación, pero lo que quedó claro es que el campeón del mundo no estaba necesariamente descontento con el rendimiento de los coches.

Ese comentario llevó a Max Verstappen a dividir a los pilotos en dos bandos durante la rueda de prensa del miércoles en los Países Bajos: "una pequeña tienda de campaña fácil de montar" en la que acampan unos pocos pilotos a los que les parece bien y el resto del pelotón, que no ve nada en los coches, "en una tienda de campaña muy grande". Durante una rueda de prensa en Baréin, Norris se enfrentó a las palabras de Verstappen. Él respondió con una sonrisa. "No hay nada de malo en una tienda pequeña", dijo el piloto de McLaren.

Sin embargo, dejó claro inmediatamente que sus palabras anteriores no pretendían ser una reacción o una crítica a sus colegas que no están satisfechos con los nuevos coches. "Solo quería decir lo que sentía y ver cuáles eran las reacciones", explicó. Según él, fue una semana divertida, con muchos comentarios e interpretaciones desde diferentes ángulos del paddock.

"Sigo disfrutando de mi trabajo"

En cuanto al contenido, Norris parece estar más cerca de Verstappen de lo que se pensaba inicialmente. Una de las principales críticas del piloto de Red Bull es el importante papel que desempeñan la gestión y la recuperación de energía en el nuevo reglamento. Si antes la atención se centraba en sacar el máximo partido al coche, ahora se está desplazando cada vez más hacia la gestión de los sistemas. "Ya no se trata tanto de cómo sacar el máximo partido al coche como de cómo optimizar el funcionamiento de la batería", coincidió Norris con Verstappen.

Lando Norris y Max Verstappen coinciden en líneas generales sobre la nueva generación de coches de F1. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

También ve un retroceso en cuanto a la apariencia y la sensación de conducción. Sin embargo, eso no significa que haya perdido el gusto por el deporte. Norris afirmó que sigue disfrutando de su trabajo y que no duda en absoluto de su elección profesional. "No voy a cambiar mi trabajo por otra cosa. Sigo disfrutando y sigue siendo el trabajo que me gusta".

Por último, Norris ha destacado que aún es demasiado pronto para descartar la nueva generación de coches. Según Norris, se está trabajando duro en mejoras junto con la FIA y la organización de Fórmula 1. "El objetivo es acercar los coches de nuevo a la forma más pura de competir".