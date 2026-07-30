Al igual que Ferrari, Audi también temía que los Grandes Premios de Silverstone y Spa pudieran poner en aprietos al R26 debido a la falta de potencia del motor. Sin embargo, al igual que le ocurrió al equipo de Maranello, las cualidades del chasis en esos dos circuitos marcaron la diferencia, ayudando a compensar lo que le falta a la unidad de potencia, sobre todo en las curvas rápidas, donde salir con fuerza significa exigir menos al motor.

Por eso, en un circuito en el que el motor no es tan determinante como en Hungría, había esperanzas de poder obtener buenos resultados, sobre todo a la luz de los últimos avances que han ayudado a conseguir más carga aerodinámica en esos tramos lentos en los que el R26 había sufrido más durante la primera parte de la temporada. De hecho, tal y como se vio en Spa y Silverstone, la fortaleza del Audi se ponía de manifiesto sobre todo en los tramos de velocidad media y alta.

"Introducimos la actualización en Austria y esto nos ayudó mucho, sobre todo en las curvas de baja velocidad, donde éramos un poco más débiles. También hemos ajustado algunos aspectos y hemos conseguido, diría yo, mejorar la manejabilidad. Una vez más, se trata de características relacionadas con las curvas lentas. En estas situaciones, eso es lo que cuenta", explicó Allan McNish en Hungría.

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

En el discurso del director de competición de Audi también hay otra palabra clave: manejabilidad. Al ser la primera vez que el equipo fabrica íntegramente por su cuenta tanto el motor como la caja de cambios, era lógico esperar algunos problemas iniciales en lo que respecta a la manejabilidad, es decir, la forma en que estos elementos responden a las acciones del piloto en las fases de aceleración y desaceleración.

Este es uno de los aspectos en los que Audi intervino de inmediato, tan pronto como recibió de la FIA la confirmación del ADUO, introduciendo una actualización en España, la carrera inmediatamente posterior a aquella en la que la Federación reveló los valores de los constructores. Más que aumentar la potencia en términos absolutos, el objetivo era mejorar la manejabilidad, ya que un coche más predecible garantiza un salto cualitativo en el rendimiento.

Sin embargo, es lógico que, por el momento, siga existiendo un déficit de potencia que hay que subsanar, y que, como ya ha adelantado Mattia Binotto, no se igualará antes de 2028, año en el que el objetivo es disponer de un coche competitivo para empezar a luchar por las victorias en el camino progresivo hacia el Mundial de 2030. Al contar con dos homologaciones para la ADUO, cabría pensar en un desarrollo por etapas, pero Audi ya ha confirmado que a lo largo de esta temporada no habrá más evoluciones importantes.

"Llegará el año que viene", explicó McNish en Hungría cuando se le preguntó cuándo llegaría otra actualización para la unidad de potencia, confirmando que se habían evaluado diferentes compromisos sobre a qué áreas dar mayor prioridad, también teniendo en cuenta el límite presupuestario. Es cierto que habrá recursos adicionales para el ADUO y para los motores de 2027, pero también hay que saber cómo aprovecharlos.

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Detalle del Audi R26 Foto de: Wan Mikhail Roslan / NurPhoto vía Getty Images

"Creo que todos deben gestionar este equilibrio entre el momento en que se introducen las actualizaciones, tanto del chasis como de la unidad de potencia, y también dónde se decide invertir el presupuesto. Porque, ya sabes, no puedes gastarlo todo de una vez, porque si no, luego no te queda nada con lo que competir más adelante. Debe ser una gestión prudente de las expectativas, y no solo en una temporada, sino en varias", añadió McNish.

"Desde nuestro punto de vista, con el ADUO ya introdujimos algo en Barcelona, un pequeño ajuste que funcionó bien y nos ayudó en el camino. Y diría que las partes más importantes llegarán en 2027. Así que no esperaría ver —de hecho, no veremos— nada significativo en la unidad de potencia hasta entonces".

Audi no es la única que ha optado por este camino, ya que Honda han seguido el mismo enfoque, con una única actualización que llegará oficialmente a Zandvoort tras haber debutado en la jornada de rodaje del miércoles en Budapest, mientras que para el resto de novedades habrá que esperar hasta 2027. De hecho, el objetivo es concentrar los recursos para intentar dar un paso más significativo.

"Creo que este año hemos logrado mejorar nuestro rendimiento, y esto sin duda ha estado relacionado también con la unidad de potencia (PU), tratando de sacar el máximo partido a algunos de sus sistemas. Pero igual de importante ha sido el trabajo en el chasis, con las actualizaciones. Y creo que lo hemos hecho realmente bien. Lo volveremos a hacer en la segunda parte de la temporada, mientras que en cuanto a la unidad de potencia, la cuestión se remite a 2027. Se trata sobre todo de hardware, y eso no es algo que se pueda cambiar rápidamente".