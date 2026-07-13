Audi destaca la “importancia de la eficiencia” en los próximos motores de F1

El jefe de Audi en la Formula 1, Mattia Binotto, dice que la marca alemana quiere que la futura fórmula de motores de la serie siga siendo "altamente eficiente" en medio de conversaciones sobre eliminar los turbos.

La F1 y su organismo rector, la FIA, están empezando a trazar planes para las futuras regulaciones de unidades de potencia para 2031. Existe un amplio consenso entre los seis fabricantes de unidades de potencia sobre el principio de pasar a motores V8 más baratos y sencillos, con un componente eléctrico más pequeño, que funcionen con combustibles sostenibles avanzados.

Las partes interesadas aún tienen que sentarse a discutir los detalles más finos de la nueva configuración del motor, y se sabe que Audi insiste en que la turboalimentación siga formando parte de la nueva fórmula.

Audi utiliza la turboalimentación en una amplia gama de sus coches de calle, y el motor V8 biturbo de su recién presentado concept car Audi Nuvolari es una pista de su visión para la futura fórmula de motores de la F1.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com, Binotto dice que la eficiencia sigue estando en el centro de lo que la marca alemana quiere ver en la F1.

"Audi siempre ha apoyado la importancia de la eficiencia", dijo Binotto. "La tecnología que permite motores altamente eficientes es la misma que luego se aplica a los coches de calle. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de consumo de combustible, emisiones y transferencia de tecnología entre el automovilismo y la producción en serie.

"El verdadero reto será entender cómo diseñar un motor de Formula 1 que siga siendo altamente eficiente pero que, al mismo tiempo, sea menos complejo, más ligero y accesible. Esto es lo que tendremos que abordar".

El CEO de Audi, Gernot Döllner, junto al jefe del equipo Audi F1, Mattia Binotto. Photo by: Motorsport Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está interesado en adelantar las nuevas reglas de unidades de potencia un año, a 2030, y planteó la idea de ofrecer una unidad de potencia de terceros de marca blanca a los equipos independientes para poner fin a las preocupaciones sobre la independencia de los equipos.

Tener una opción lista para usar al estilo Cosworth también daría a la F1 y a la FIA más capacidad de presión al lidiar con los caprichos de la industria automovilística, que ha llevado a una compleja fórmula de motores para 2026 que ha tenido un inicio difícil.

La FIA podría decidir unilateralmente imponer la nueva fórmula de unidades de potencia, incluida una prohibición de equipos cliente, a partir de 2031 si quisiera. Pero correría un enorme riesgo de alienar y ahuyentar a los fabricantes que tanto ha intentado atraer en los últimos años, por lo que probablemente intentará encontrar un consenso más amplio.

Desde la perspectiva de Audi, Binotto confía en que el deporte pueda encontrar una solución que no sea solo un compromiso. "Creo que la FIA, como organismo regulador, está llamada con razón a liderar esta discusión", añadió. "Formula 1 necesita a los fabricantes, igual que los fabricantes necesitan a Formula 1.

"Al final, como siempre ha sido el caso, tendremos que encontrar una solución que no sea simplemente un compromiso, sino la mejor posible para todos".