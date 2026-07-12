El "objetivo" de Audi es luchar por el título de F1 para 2030, dice Mattia Binotto

El jefe de Audi, Mattia Binotto, se ha fijado el objetivo de competir por el campeonato de Fórmula 1 para 2030 tras un inicio estable para el debutante de la serie.

La marca alemana ocupó el lugar de Sauber en la parrilla de F1 para 2026, y nueve rondas después del inicio de la campaña es novena en la clasificación con seis puntos gracias al piloto de segundo año Gabriel Bortoleto.

Aunque el veterano compañero de equipo de Bortoleto, Nico Hulkenberg, aún no ha sumado ningún punto, Audi ha seguido siendo competitivo con una aparición en Q2 en cada gran premio, incluidas tres progresiones a Q3.

Así que es algo sobre lo que construir, y la esperanza es sentar las bases durante los próximos años a tiempo para el próximo cambio reglamentario, previsto para 2031.

"En realidad nos hemos fijado un objetivo que va mucho más allá de 2026 y 2027", dijo Binotto a Motorsport.com en una entrevista exclusiva.

"Nuestro objetivo es 2030: queremos construir un equipo capaz de competir por el campeonato del mundo.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team Photo by: John Phillips / LAT Images via Getty Images

"Sabemos que habrá hitos importantes a lo largo de este camino. El primero, para nosotros, probablemente será 2028, cuando esperamos dar un nuevo salto de calidad.

"Por eso veo 2026 y 2027 principalmente como años de construcción, más que como años juzgados únicamente por los resultados en carrera.

"En esta etapa, lo que más me interesa es ver crecer a la empresa. Poco más de cien personas trabajan en la pista, pero entre bastidores hay alrededor de 1.400 trabajando cada día en el chasis y la unidad de potencia.

"A menudo, la gente solo mira al equipo en la pista, pero esa es la parte visible del proyecto. La pista es la guinda del pastel. Pero primero tenemos que construir el pastel.

"Para mí, los resultados más importantes durante los próximos dos años serán los relacionados con el crecimiento de la organización."

Ya está claro dónde necesita mejorar el R26, y es en la unidad de potencia, ya que la última vez en Silverstone tanto Bortoleto como Hulkenberg estuvieron hacia la parte trasera en la trampa de velocidad de la clasificación.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Los recientes resultados de ADUO también sugieren que, en función de la potencia del ICE, Audi está más de un 4% por detrás de la supuesta referencia de Red Bull Ford, lo que le permite disponer de dos tokens de mejora en el motor.

Audi espera que esas mejoras pongan la unidad de potencia a la altura de su ya sólido chasis, que Bortoleto afirmó en Austria que está a la par de los de Mercedes y otros equipos punteros.

"Respecto a la unidad de potencia, no me sorprende", añadió Binotto. "Sabía que empezaríamos un poco tarde, porque estamos construyendo habilidades y conocimientos completamente nuevos.

"Es un proyecto a largo plazo y estoy convencido de que Audi tendrá una unidad de potencia de primer nivel dentro de un par de temporadas.

"En cuanto al chasis, sin embargo, estoy muy satisfecho. Empezamos a construir este proyecto hace un par de años, y hoy estamos empezando a ver los primeros resultados.

"Lo que este equipo ha sido capaz de lograr ya es un éxito enorme y me da confianza. Significa que tenemos a las personas adecuadas para construir un equipo ganador.

"Siempre es difícil determinar si hoy somos cuartos o quintos en competitividad, pero basta con escuchar los comentarios de los pilotos de otros equipos. Todos reconocen que nuestro coche es muy fuerte en las curvas.

"También se puede ver en el análisis de datos: lo que perdemos en las rectas, logramos recuperarlo en las curvas."

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