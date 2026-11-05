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Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Audi presenta la decoración dedicada a la carrera de casa de Gabriel Bortoleto

El equipo alemán correrá en São Paulo, Brasil, de verde y oro. Una decoración ideada por Revolut, patrocinador titular del equipo.

Giacomo Rauli

Publicado: 5 nov 2026, 14:22

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Audi renueva su imagen para el Gran Premio de São Paulo de Brasil, cita que se disputará este fin de semana y que pondrá fin al triplete americano de Formula 1.

El equipo dirigido por Mattia Binotto ha presentado una nueva decoración realizada por Revolut, patrocinador principal de la escudería de Hinwil, debido a que recientemente se presentó una nueva tarjeta dedicada a São Paulo. Ha sido así una bonita ocasión para celebrar el gran premio de casa de Gabriel Bortoleto.

Photo by: Audi

El brasileño volvió a la zona de puntos precisamente el pasado fin de semana en el Gran Premio de Ciudad de México, aprovechando bien los contratiempos de Alpine, y ahora podrá correr ante sus compatriotas con los colores de su bandera.

Los R26, de hecho, estarán ambos coloreados de verde y oro, al igual que los monos de carrera. Estos son muy bonitos: de un verde oscuro y de color liso, realzados con detalles dorados. La decoración del coche presenta los mismos colores, pero con muchos más matices y un diseño muy excéntrico.

Photo by: Audi

El verde ocupa gran parte de la carrocería, pero está declinado en varios tonos, hasta el punto de hacer que parezca casi una coloración militar. Para hacerla menos recargada, aparecen las pinceladas de oro mate en el morro (números de los pilotos incluidos), en los espejos retrovisores y en los pontones.

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El negro sigue siendo dominante en la tapa motor y en las alas, que también, sin embargo, cuentan con los patrocinadores blancos o dorados. Para romper el predominio de los colores brasileños aparece el rojo, dosificado solo en los bordes del airscope y de la boca vertical de los pontones.

Photo by: Audi

"São Paulo tiene una identidad inconfundible y queríamos que esta característica impregnara todo lo que llevamos a la pista para esta carrera", declaró Stefano Battiston, Chief Brand and Commercial Officer de Audi Revolut F1 Team. "La decoración especial del Revolut Audi R26 traslada esta historia directamente al circuito, desarrollando el concepto de la tarjeta Revolut y de la colección Adidas Sampa Soul, con los monos de carrera y el branding del garaje completando este lenguaje creativo compartido".

"Es la demostración de lo que podemos lograr cuando reunimos a nuestros socios: cada uno contribuye con sus propias competencias, dando vida a un resultado armonioso y coherente. Con motivo de la carrera de casa de Gabi, esta iniciativa representa una expresión especialmente significativa de nuestra identidad como equipo y de la forma en que creamos un vínculo con los aficionados".

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