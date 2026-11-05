Fórmula 1 GP de México

Mercedes correrá con nuevos uniformes en el GP de Brasil en un guiño a una era legendaria

Kimi Antonelli y George Russell llevarán el diseño especial todo el fin de semana en Interlagos, la segunda vez esta temporada que el equipo se viste de morado

Alex Harrington

Edited: 5 nov 2026, 3:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El equipo Mercedes lucirá un aspecto un poco diferente este fin de semana en el Gran Premio de São Paulo, ya que el campeón del mundo Kimi Antonelli y George Russell cambiarán sus habituales monos de carrera negros y turquesas por unos de color morado.

El diseño fue presentado el martes en el Nubank Parque de São Paulo, el estadio del club de fútbol Palmeiras, como parte de la alianza del equipo con el banco brasileño Nubank. Ambos pilotos vestirán estos monos en todas las sesiones del fin de semana de carrera.

"Inspirados en el pasado. Construidos para lo nuevo. Bienvenidos a la 'Nu Era'", escribió Antonelli en Instagram. "¡Nuevo look para este fin de semana!".

Diseñados por Mercedes, los monos toman referencias de los utilizados en las décadas de 1980 y 1990, la época en la que Nelson Piquet y Ayrton Senna conquistaron sus títulos. El lema de la campaña es "Inspirado en la Era Dorada, construido para la Nueva Era".

Las dos tonalidades de morado provienen directamente del banco. La base oscura está tomada de Ultravioleta, su tarjeta premium, mientras que el morado más claro representa a su base de clientes más amplia.

La presentación se acompañó de un video protagonizado por ambos pilotos y narrado por Gabriel Leone, quien interpretó a Senna en la serie de Netflix sobre el tricampeón mundial. La banda sonora es el Tema da Vitória, la música que la cadena TV Globo reproducía cuando los pilotos brasileños ganaban en la F1 y que está íntimamente ligada a la carrera de Senna.

Es la segunda vez que Mercedes realiza una acción de este tipo en 2026. En el Gran Premio de Miami disputado en mayo, el equipo utilizó tres monos morados diferentes, uno para cada día del fin de semana, con diseños que llevaban coordenadas vinculadas a la expansión de Nubank. Antonelli terminó ganando aquella competencia.

Victoria Johnson, jefa de operaciones de marketing de Mercedes, señaló que la reacción hacia aquellos monos entusiasmó al equipo para llevar la idea un paso más allá en São Paulo:

"La alianza con Nu se basa en encontrar formas audaces con significado para acercar a los aficionados a nuestro equipo. Los monos de carrera morados son una excelente expresión de esa ambición, uniendo la identidad inconfundible de Nu con la nuestra, al tiempo que celebramos la increíble pasión que Brasil siente por la Fórmula 1. Tras la respuesta a nuestros monos morados en Miami a principios de este año, es emocionante llevar este concepto aún más lejos en São Paulo y crear algo único para uno de los fines de semana de carrera más apasionantes de la temporada".

Por su parte, la cofundadora de Nubank, Cristina Junqueira, añadió: "El Gran Premio de São Paulo es una fecha muy especial para los brasileños, para Nubank —ya que se celebra en la ciudad donde se fundó— y para los pilotos del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1".

Los monos también estarán expuestos en la Nubank House, una exhibición gratuita para los clientes del banco que estará abierta en el estadio hasta el domingo, y que además incluye una réplica del monoplaza W17 y un mono utilizado por Lewis Hamilton en 2021.

Nubank señala que el interés por la F1 está creciendo rápidamente en Brasil. Citando datos de Ibope, la entidad indicó que las primeras 10 carreras de 2026 alcanzaron a 52.8 millones de personas en el país, cifra que supera a toda la audiencia registrada en la temporada 2025.

Mercedes podría tener más motivos para celebrar que solo un nuevo diseño si las cosas salen a su favor este domingo, ya que tiene la oportunidad de sentenciar el campeonato de constructores en Interlagos.

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