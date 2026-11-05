Fórmula 1

¿Cuán joven puede ser realmente un campeón del mundo de Formula 1?

¿Podría un piloto convertirse en campeón del mundo de Formula 1 con solo 17 años? Puede sonar imposible, pero en determinadas circunstancias, el reglamento de la FIA en realidad lo permite

Stefan Ehlen

Publicado: 5 nov 2026, 14:03

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Kimi Antonelli se convirtió en campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026 con 20 años y 68 días, batiendo por más de tres años el récord de edad anterior de Sebastian Vettel. Pero ¿convierte eso a Antonelli en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de todos los tiempos? Por ahora sí, pero hay margen para que alguien llegue y desbanque al italiano.

Pero ¿cuán joven puede ser realmente un campeón del mundo de Fórmula 1, y qué probabilidades hay de que Antonelli pierda su récord de edad ante un piloto aún más joven?

Parte de la respuesta se puede encontrar en el Apéndice L del Código Deportivo Internacional de la FIA. La sección 13.1 ("Requisitos para la Superlicencia completa"), artículo 13.1.2, establece: "El piloto debe tener al menos 18 años al inicio del evento de su primera competición de F1."

Conducir en Fórmula 1 a los 17 años: teóricamente posible

Sin embargo, eso no significa que solo los pilotos de 18 años o más puedan competir en Fórmula 1. El artículo 13.1.2 también incluye una excepción, introducida en 2024, que dice: "A discreción exclusiva de la FIA, un piloto que se considere que ha demostrado recientemente y de forma constante una capacidad y madurez excepcionales en competiciones de monoplazas podrá recibir una Superlicencia a la edad de 17 años."

En teoría, entonces, un joven de 17 años podría convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 y batir el récord de edad de Antonelli por más de dos años, siempre que lograra ganar el título en su primera temporada de F1.

Menores de 18 años en Fórmula 1

Ya ha habido un piloto de Fórmula 1 de 17 años: Max Verstappen tenía solo 17 años y 166 días cuando debutó en Australia en 2015, lo que lo convirtió en el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1.

Verstappen ya había completado sus primeros test de Fórmula 1 en 2014 a la edad de 16 años. Más tarde ese año, poco después de cumplir 17, hizo su primera aparición en un fin de semana de carrera de Fórmula 1 como piloto de entrenamientos del viernes.

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, and Max Verstappen, Toro Rosso

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Pero el debut notablemente temprano de Verstappen en la F1 tuvo consecuencias: la FIA endureció sus requisitos de Superlicencia y elevó la edad mínima a 18 años a partir de 2016. Los jóvenes pilotos también debían haber competido en campeonatos de monoplazas durante al menos dos años y haber acumulado 40 puntos de Superlicencia; Verstappen no habría cumplido esos criterios.

Tras la introducción de la exención por edad, Antonelli (2024) y Arvid Lindblad (2025) recibieron ambos sus Superlicencias a los 17 años. Sin embargo, ambos ya tenían más de 18 cuando debutaron en un Gran Premio, al igual que Lance Stroll, que debutó en 2017 a la edad de 18 años y 148 días, lo que lo convirtió en el segundo piloto más joven de Fórmula 1 después de Verstappen.

En teoría, por tanto, el récord de edad de Antonelli podría batirse algún día. Pero para lograrlo, un piloto probablemente tendría que convertirse en campeón del mundo en su primera o segunda temporada. ¿Qué tan probable es eso?

Ganar el campeonato del mundo como novato: ¿ha ocurrido alguna vez?

La historia de la F1 registra solo un piloto que ganó el título en su primera temporada del campeonato del mundo, y fue un caso especial: Giuseppe Farina ganó el campeonato mundial de pilotos inaugural en 1950.

Desde entonces, lo más temprano que cualquier piloto ha ganado el título ha sido en su segunda temporada del campeonato del mundo. Esto ha ocurrido solo cuatro veces: Juan Manuel Fangio (1951), Jacques Villeneuve (1997), Lewis Hamilton (2008) y Antonelli (2026).

Tres de esos cuatro pilotos ya habían estado notablemente cerca en sus temporadas de debut: Fangio perdió el campeonato de 1950 ante su compañero de equipo en Alfa Romeo, Farina, por solo tres puntos; Villeneuve perdió el título de 1996 ante su compañero de equipo en Williams, Damon Hill, en el último Gran Premio, y Hamilton terminó subcampeón en 2007, a solo un punto de Kimi Raikkonen.

Lee también:

No es imposible que se bata el récord de Antonelli

Estos ejemplos muestran que no es imposible. Pero las circunstancias tienen que ser las adecuadas: sobre todo, un coche competitivo, como los que Fangio (Alfa Romeo), Villeneuve (Williams), Hamilton (McLaren) y Antonelli (Mercedes) tuvieron a su disposición. Muy pocos pilotos jóvenes, sin embargo, entran en Fórmula 1 directamente con un equipo puntero, como hizo Antonelli con Mercedes.

Por tanto, haría falta un conjunto excepcional de circunstancias para que un piloto menor de 20 años se convierta en campeón del mundo de F1. Pero un escenario así sin duda podría ocurrir.

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