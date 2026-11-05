Fórmula 1 GP de México

Max Verstappen lleva “un poco de samba” a Sao Paulo con un casco de F1 inspirado en Brasil

El piloto de Red Bull ha cambiado sus colores habituales por los de la bandera brasileña antes de la carrera de este fin de semana en Interlagos

Alex Harrington

Publicado: 5 nov 2026, 3:18

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen competirá con los colores de Brasil en el Gran Premio de São Paulo de este fin de semana, tras revelar un casco especial para la carrera.

El piloto de Red Bull sustituyó sus habituales tonos rojo, blanco y azul por el verde, amarillo y azul de la bandera brasileña, compartiendo el diseño en Instagram junto con el siguiente mensaje: "Llevando algo de samba a São Paulo".

No es la primera vez que celebra esta competencia con un nuevo diseño de casco. El casco del año pasado para São Paulo incorporó detalles en verde y dorado a su habitual motivo del león, momento en el que Verstappen describió la carrera como "especial".

Sobran las razones para ello. Su pareja, Kelly Piquet, es hija del tricampeón mundial Nelson Piquet. A esto se suma que cuenta con el piloto brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto, como un gran amigo.

Además, el circuito ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables de su carrera.

En 2016, en apenas su segunda temporada en la F1, finalizó tercero sobre pista mojada a pesar de marchar en la 16.ª posición a falta de 16 vueltas, en una de las primeras competencias que demostró de lo que era capaz.

Desde entonces ha ganado en Interlagos en tres ocasiones: 2019, 2023 y 2024. Esta última suele considerarse una de las mejores actuaciones de su carrera, ya que arrancó 17.º bajo una intensa lluvia, consiguió su primer triunfo tras varios meses de sequía y dio un paso decisivo hacia su cuarto título mundial.

Incluso el año pasado, cuando tuvo que salir desde el pitlane, se remontó hasta la tercera posición, cruzando la meta a menos de medio segundo del joven Kimi Antonelli, quien finalizó segundo.

La visita de este año llega con Verstappen en plena forma, habiendo ganado el fin de semana pasado en México para firmar su sexta victoria en ese evento. Aunque Antonelli ya amarró el título, un triunfo en un trazado donde Verstappen suele brillar representaría otro resultado contundente de cara a las últimas rondas de la temporada.

El neerlandés no es el único piloto que modificará su vestimenta para este fin de semana. Antonelli también lucirá un casco especial en homenaje a Ayrton Senna, además de que tanto él como George Russell vestirán monos morados con Mercedes durante todo el fin de semana.

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