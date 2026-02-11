Audi F1 sorprende con un diseño radical de los sidepods en Bahréin

Visto por primera vez con una entrada con una ligera protuberancia superior en el shakedown de Barcelona, los sidepods utilizados allí seguían más bien un enfoque de inwash: el borde trasero de los sidepods estaba más recogido hacia adentro, con una superficie superior más suave.

El equipo suizo-alemán ha introducido algo mucho más complejo en términos de topografía para Bahréin. En primer lugar, las entradas han cambiado su geometría hacia una toma más estrecha y alta a lo largo de los flancos del chasis.

A partir de allí se ensanchan, con un undercut en forma de rampa para llevar el flujo de aire hacia los bordes del suelo. Además, la superficie superior ha incorporado un canal para facilitar el paso del flujo de aire hacia la parte trasera del coche. Reducir la longitud de este recorrido garantiza que el flujo pierda menos energía al hacer la transición hacia la parte superior del difusor.

Los sidepods se han ajustado al máximo alrededor de las dos estructuras de impacto laterales, con una pequeña protuberancia visible junto al soporte del espejo para la estructura de choque superior, y el mencionado undercut en rampa para la estructura inferior.

Además de reducir el recorrido del flujo de aire, la posición de las entradas debería proteger la refrigeración frente a las variaciones producidas por la estela de los neumáticos. La turbulencia generada por el neumático delantero puede dificultar mantener un caudal de aire constante a través de las entradas, por lo que desplazarlas hacia el interior debería asegurar que entre menos turbulencia.

Esto también es útil en curva, ya que los propios sidepods pueden asumir una mayor responsabilidad en la gestión del flujo de aire desprendido por el neumático.

Con las imágenes y la transmisión televisiva disponibles hasta ahora, es difícil determinar qué ha hecho Audi por debajo de las entradas; a primera vista, parece que podría tratarse de una forma de inducir un efecto de outwash similar al de los antiguos deflectores laterales para moderar el flujo hacia el suelo y los wake boards. Con suerte, Motorsport.com contará con indicios visuales más definitivos a lo largo de la tarde.

También hay otros elementos nuevos en el Audi en torno al alerón delantero. El equipo ha optado por dos actuadores de aerodinámica activa, en lugar de un actuador central bajo el morro. Esto permite al equipo bajar el morro sin generar demasiada obstrucción por la carcasa del actuador.

Asimismo, se sitúan aletas de outwash sobre los túneles de vórtice del alerón delantero, lo que debería permitir una mayor interacción con los apéndices del endplate para desviar el flujo de aire alrededor de los neumáticos delanteros.