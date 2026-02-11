Williams: Los rivales están "muy enojados" por el motor Mercedes, pero es legal

Al inicio de las pruebas de pretemporada en Bahréin, la mayoría de las conversaciones en el paddock de la Fórmula 1 giran en torno a la relación de compresión de los motores. Los rivales siguen de cerca la unidad de potencia de Mercedes, que cumple con el límite de 16:1 en las pruebas estáticas, pero puede alcanzar una relación más alta cuando está en funcionamiento en pista.

Audi, Ferrari y Honda solicitaron inmediatamente aclaraciones en una carta conjunta a la FIA, y se entiende que la posición de Red Bull es más matizada de lo que se pensó inicialmente. Ahora le corresponde a la FIA responder a la cuestión de si quiere ajustar los procedimientos de medición o no, y en caso afirmativo, en qué plazo.

Un primer paso en ese proceso sería la supermayoría requerida en el Comité Asesor de Unidades de Potencia, que debe contar con el apoyo cuatro de los cinco fabricantes de motores, así como la FIA y la FOM.

Sin embargo, Vowles deja claro que consideraría tal intervención como completamente contraria al ADN de la F1.

"Mi postura firme al respecto es que la unidad de potencia que tenemos en el coche cumple completamente con el reglamento. No es un mes de trabajo, sino varios años de trabajo para producir la unidad de potencia a ese nivel. Nosotros, como deporte, tenemos que cuidar que esto no sea una serie con BOP (Balance of Performance, como se usa en el WEC). Esto es una meritocracia en la que el mejor resultado de ingeniería es efectivamente recompensado como consecuencia, no castigado como consecuencia", dijo Vowles a los medios, incluido Motorsport.com.

"Estoy seguro de que otros equipos están muy enojados. No fueron capaces de lograr lo que hizo Mercedes, pero también tenemos que tener cuidado. En este momento, no creo que haya una persona en el pitlane que pueda decirte cuál es la mejor unidad de potencia, y solo nos estamos enfocando en un detalle de ella.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Mi esperanza es que prevalezca el sentido común y que nosotros, como deporte, reconozcamos que estamos aquí para ser una meritocracia, y que la mejor solución de ingeniería gane como resultado de ello. Por lo tanto, estamos donde estamos ahora mismo, pero mantengo que nuestra unidad de potencia cumple completamente con todas las regulaciones".

Vowles enfatizó que es precisamente por esta razón —que Mercedes lleva el límite absoluto— que estaba decidido a tener una unidad de potencia Mercedes en los coches de Williams.

"He estado con Mercedes durante 23 años, prácticamente desde el inicio de mi carrera eso es de lo que siempre he formado parte. El día que me uní [a este equipo], volví a firmar el acuerdo con Mercedes aquí en Williams prácticamente por esa razón: que son increíblemente buenos ante cambios reglamentarios, leyendo las reglas exactamente como son, y asegurándose de llevar los límites de la ingeniería. Eso es exactamente lo que la unidad de potencia representa ahora mismo para Mercedes".

Cambiar los procedimientos es más complejo de lo que parece

Vowles añadió que ajustar los métodos de medición es más fácil decirlo que hacerlo.

"En primer lugar, tienen que proponer un reglamento, y buena suerte con eso, en el que estés probando unidades de potencia en las condiciones en las que intentas rodar en pista. Cualquiera que sepa algo sobre relaciones de compresión, incluso si has trabajado en tus propios autos, sabe que normalmente quieres hacerlo cuando está en condiciones ambientales.

"Estoy seguro de que pueden determinar una forma de probarlo, pero el siguiente elemento es que ahora hay dos pasos más. Uno: ¿cumplimos incluso con cualquier futuro cambio reglamentario? Nadie lo sabe con certeza. Y el segundo elemento es qué haces cuando has cambiado efectivamente las reglas. Eso ahora significa que, si no somos legales bajo ese nuevo marco, hay ocho coches que no participan en la parrilla. Y eso es lo que quise decir con que nosotros, como deporte, tenemos que pensar realmente cuál es la implicación de este cambio".

George Russell, Mercedes Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

En defensa de la FIA, el jefe del equipo Williams reconoció que el organismo rector nunca puede mantener satisfechos a todos en el paddock y que regular la F1 es una tarea extremadamente difícil, especialmente al inicio de un nuevo ciclo reglamentario.

"Para defender a la FIA, la FIA tiene un trabajo difícil. Tienes equipos con mil personas pensando en cómo podemos interpretar las reglas de una manera inteligente. Seamos francos al respecto, eso es lo que hacen los equipos, y por eso amamos este deporte. Es difícil [para la FIA]. Hay unas 20 personas tratando de luchar contra 10.000 ahí fuera en la parrilla. Probablemente no sea esa cantidad, pero se entiende la idea.

"La FIA hace un trabajo realmente bueno, en términos generales, al encontrar el límite entre la interpretación inteligente y permitir que avance. Lo que estoy diciendo aquí es que tenemos que tener cuidado de que no esté simplemente impulsado políticamente por otros equipos que no pensaron en innovaciones inteligentes ahora, y el trabajo de la FIA es tomar una línea de acción correcta en todo esto".