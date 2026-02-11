Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Un problema en el Alpine de Colapinto causa la primera bandera roja en Bahréin

Franco Colapinto quedó detenido en la pista durante la sesión matutina del miércoles en las pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 puso en marcha este miércoles su primera semana de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Sakhir, en Bahréin, con vistas al inicio de la temporada el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, luego del shakedown realizado en Barcelona a finales de enero.

Franco Colapinto fue el encargado de conducir el A526 de Alpine durante la sesión de la mañana, pero un problema en el monoplaza frenó el trabajo en pista del piloto argentino.

Pocos minutos de cumplida la primera hora y media de actividad, Colapinto quedó detenido en el ingreso de la horquilla de la curva 8 de la pista de Bahréin e intentó reiniciar la marcha, pero no tuvo éxito y debió salir la bandera roja.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El monoplaza de Colapinto fue retirado en la parte trasera de una grúa de plataforma para ser llevado de regreso al garaje de Alpine, donde el equipo investigará lo sucedido.

La bandera verde regresó seis minutos después de la detención y Esteban Ocon se apresuró en regresar a la pista con el Haas, seguido del McLaren de Oscar Piastri.

Hasta el momento de la detención, Colapinto había completado 16 vueltas con el neumático duro de Pirelli para las pruebas de Bahréin y se encontraba en su vuelta de salida de boxes con el compuesto medio cuando el monoplaza tuvo la falla que lo frenó.

Colapinto tiene un mejor tiempo de 1m41s600 que lo tiene 11° y último en el clasificador entre los pilotos que ya giraron en la jornada, donde Max Verstappen, de Red Bull, marca el camino con un registro de 1m35s433 al cumplirse las primeras dos horas de la jornada.

