McLaren y Williams ya están en pista en Bahréin: hoy han tenido un día de filmación
El equipo campeón del mundo actual ha estrenado hoy en Sakhir el MCL40 con su diseño definitivo, aprovechando los 200 kilómetros disponibles para la jornada de rodaje. Lo mismo ha hecho Williams, con el FW48 finalmente sobre el asfalto tras haberse saltado el shakedown de Barcelona.
Para verlo en pista tuvimos que esperar hasta el tercer día del Shakedown a puerta cerrada en Barcelona. Luego, para admirarlo con su nuevo diseño, la librea 2026, tuvimos que esperar hasta ayer, víspera de la primera prueba a puerta abierta de la nueva temporada de Fórmula 1. Hoy, el McLaren MCL40 ha salido a pista con su diseño definitivo.
Lo ha hecho aprovechando el primero de los dos días de rodaje que los equipos de Fórmula 1 tienen a su disposición a lo largo del año. Se han recorrido 200 kilómetros para las grabaciones comerciales, aprovechando la nueva librea, pero también para comprobar que todos los sistemas del MCL40 funcionaban perfectamente de cara al primer día de pruebas previsto para mañana.
Al volante del monoplaza diseñado por el equipo dirigido por Rob Marshall se alternaron Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos titulares.
El actual campeón del mundo rodó por la mañana, mientras que el australiano lo hizo por la tarde. 100 kilómetros cada uno para estar a la par, tal y como lo estarán también durante esta temporada.
McLaren ha anunciado que este año volverá a tratar a Norris y Piastri de la misma manera, a pesar de que Lando ganó el título mundial en 2025. Mientras tanto, mañana solo Oscar Piastri estará al volante del McLaren. El segundo día estará dedicado por completo a Lando Norris, mientras que el tercero veremos a ambos en el MCL40, con Norris por la mañana y Piastri por la tarde.
No solo McLaren, porque hoy en Baréin hemos podido apreciar otro monoplaza con la decoración definitiva y que aún no habíamos visto en acción hasta ahora.
El Williams FW48, tras saltarse el shakedown a puerta cerrada de Barcelona que tuvo lugar a finales de enero, realizó el shakedown en Silverstone y hoy ha aprovechado el primer día de rodaje.
Al igual que McLaren, el equipo de Grove también ha alternado a sus dos pilotos titulares, con Carlos Sainz rodando por la mañana y Alexander Albon sustituyendo al madrileño en los 100 kilómetros recorridos por la tarde.
Recordemos que en ambos días de rodaje se utilizaron neumáticos Pirelli «demo», es decir, compuestos que no se utilizan durante la temporada.
Share Or Save This Story
¡El Williams de F1 2026 finalmente salió a pista!
Williams admite que los pilotos tendrán que recarga la batería quemando combustible
Los desafíos que enfrenta Williams de cara a la F1 2026
Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford
Por qué Norris predice que las reglas 2026 crearán más "caos" en las carreras
McLaren califica de "política típica" las quejas de los rivales por el motor Mercedes
Últimas noticias
McLaren y Williams ya están en pista en Bahréin: hoy han tenido un día de filmación
Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford
Cómo las expectativas de Aston Martin y Honda se relaciona con el diseño de Newey
Airbags en la Fórmula 1: una idea (casi) olvidada por la FIA
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments