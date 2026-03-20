Audi confirma la salida de Jonathan Wheatley, que irá a Aston Martin

Audi hizo oficial este viernes que Jonathan Wheatley dejará su cargo como director del equipo después de apenas dos grandes premios disputados en la Fórmula 1 bajo el nombre del fabricante alemán. Ahora pasará a Aston Martin para tomar el mismo cargo.

Wheatley dejó Red Bull a finales de 2024 tras casi 20 años en la escudería de Milton Keynes, donde se convirtió en una de sus figuras clave para el éxito del equipo, y pasó a trabajar para Sauber el año pasado mientras Audi se preparaba para asumir el control de la escudería de Hinwil.

El adelanto de Motorsport.com: Fórmula 1 Aston Martin: Newey deja el cargo de director del equipo; Wheatley llega desde Audi

Wheatley, que comenzó su trayectoria en la Fórmula 1 como mecánico del equipo Benetton a principios de la década de 1990 y luego continuó en Renault hasta llegar a Red Bull, asumió el rol de director de equipo en Audi para el ingreso de la marca a la máxima categoría en 2026, dentro de una estructura de "doble comando", ya que compartía el liderazgo con Mattia Binotto, quien ostenta los cargos de COO (Chief Operating Officer) y CTO (Chief Technical Officer).

Sin embargo, tal como adelantó Motorsport.com el jueves, el británico decidió alejarse de Audi y asumirá el rol de jefe de equipo en Aston Martin, donde reemplazará a Adrian Newey, quien llegó a la escudería de Silverstone en marzo del año pasado para diseñar los nuevos coches del equipo y, más tarde, a finales de noviembre, asumió también el papel de jefe del equipo.

"A medida que continúa su camino hacia la parte delantera de la parrilla, Audi Revolut F1 Team implementará cambios significativos en su estructura de alta dirección. Por motivos personales, Jonathan Wheatley dejará el equipo con efecto inmediato. El equipo agradece a Jonathan su contribución al proyecto y le desea lo mejor en sus futuros desafíos", indicó Audi en un comunicado oficial.

"Mattia Binotto, director del Proyecto Audi F1, continuará liderando el equipo asumiendo además responsabilidades adicionales como jefe de equipo. Desde que se incorporó al frente del proyecto en 2024, Mattia ha estado a cargo de la transformación del equipo mientras Audi se preparaba y, finalmente, ingresaba a la F1 como fabricante de chasis y unidad de potencia".

"La estructura futura del equipo se definirá completamente en una etapa posterior, a medida que la organización continúe adaptándose al entorno en constante evolución de la Fórmula 1. Con el compromiso firme de AUDI AG, Audi Revolut F1 Team seguirá avanzando con el objetivo de competir por campeonatos hacia 2030", finalizó la escudería.

Mientras se aguarda por la confirmación de su llegada a Aston Martin, Wheatley encontrará un equipo en una profunda crisis cuando desembarque en su nuevo hogar.

Aston Martin enfrenta serios problemas en la temporada 2026. Tuvo retrasos en el diseño y la fabricación del chasis, mientras que la unidad de potencia de Honda presenta gran cantidad de dificultades, en particular vibraciones que han afectado al coche y a los pilotos en este arranque de campeonato.

Con estos cambios, Newey volverá a enfocarse únicamente en el diseño del coche, mientras que las tareas operativas como jefe de equipo estarán bajo la responsabilidad de Wheatley.