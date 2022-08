¿Audi le gana a Porsche? El anuncio con Sauber para la F1 es inminente

Hace semanas que está claro, aunque aún no se ha comunicado oficialmente, que Porsche entrará en la Fórmula 1 como socio de Red Bull Racing a partir de 2026. Ahora los planes de F1 de la marca hermana Audi, que está también bajo el paraguas del Grupo Volkswagen, están tomando forma concreta.

A puertas cerradas, en el ambiente se susurra que Gerhard Berger ha asesorado a Audi en su entrada en la Fórmula 1. Se dice que el austriaco, jefe "a tiempo completo" del DTM, ha desempeñado un papel decisivo en las negociaciones con el futuro equipo asociado Sauber, que actualmente compite en la Fórmula 1 como Alfa Romeo debido a un acuerdo de patrocinio.

Pero Berger lo niega al ser preguntado por Motorsport.com: "No tengo un contrato de asesoramiento en la Fórmula 1 con Audi". Y recalca: "No tengo ninguna relación estrecha con Sauber y muy poco contacto con ellos. No he participado en ninguna conversación entre Sauber y Audi".

Audi, dirigida por el director general Markus Duesmann, había negociado inicialmente con McLaren sobre una adquisición de acciones del equipo. Con la mediación, por cierto, de Berger: "Yo establecí el contacto con McLaren", confirma el austriaco.

La familia real de Bahréin, que tiene una participación del 60 por ciento en el Grupo McLaren a través del fondo soberano Mumtalakat, fue a quien Berger "puso en contacto para que hablaran". "Porque McLaren habría sido un candidato como socio de Audi en la Fórmula 1".

Pero las conversaciones entre McLaren y Audi finalmente no llegaron a nada. También se dice que se establecieron contactos más tarde con Williams (a través del ex jefe de Volkswagen WRC, Jost Capito) y Aston Martin. Tampoco se llegó a nada.

Al principio de las exploraciones en la Fórmula 1, se dice que Audi incluso intentó asociarse con Red Bull. Sin embargo, el director general del Grupo, Dietrich Mateschitz, y el asesor deportivo, Helmut Marko, se mostraron desde el principio más partidarios de la opción de Porsche.

El público en general sabe desde hace tiempo que los pilares básicos del acuerdo Red Bull-Porsche están en marcha, más aún desde la "filtración de Marruecos". Herbert Diess, entonces consejero delegado de Volkswagen, ya había declarado a principios de mayo que los planes de Porsche eran "relativamente concretos", mientras que los de Audi "todavía no lo eran tanto".

Sin embargo, desde entonces, Audi ha pasado a la vía rápida en la carrera interna del grupo. Se dice que el anuncio oficial de la entrada en la Fórmula 1 con Sauber es inminente y podría tener lugar ya en el marco del próximo fin de semana de gran premio en Spa-Francorchamps.

En Porsche y Red Bull, sin embargo, el anuncio se está alargando. Durante semanas, se citó como motivo el reglamento de motores para 2026, que aún no se había determinado, y recientemente Marko indicó en una entrevista con Motorsport.com que el asunto es "bastante simple".

"La decisión del consejo de administración de VW es que si el reglamento técnico cumple los criterios, entonces tienen el mandato de entrar en la Fórmula 1. [...] Sin embargo, desde un punto de vista puramente formal, este nuevo reglamento todavía no existe. Se supone que el presidente de la FIA lo someterá a votación por correo electrónico en breve. Sólo entonces se pondrá en marcha oficialmente", dijo Marko durante el GP de Hungría a finales de julio.

El reglamento ha sido anunciado formalmente el 16 de agosto, pero todavía no hay ninguna comunicación oficial por parte de Red Bull y Porsche. Si se conocen nuevos detalles, será a través de la autoridad antimonopolio de Marruecos, que acaba de publicar estos días un nuevo documento con más detalles.

Las cosas se mueven más rápido en Audi. El propietario de Sauber, Finn Rausing, había rechazado una oferta de Michael Andretti para vender el equipo Sauber por 350 millones de euros a finales de 2021.

Al parecer, Rausing insistió en la continuidad del Grupo Sauber en las instalaciones de Hinwil y en la conservación de los puestos de trabajo, y también exigió otros 250 millones de euros como contribución al equipo para saber que la escudería estaba en buenas manos. Al final, esto fue demasiado para Andretti.

Con Audi, Sauber consigue un socio fuerte que, según la información de Motorsport.com, está dispuesto a pagar más que Andretti por menos acciones (Rausing seguirá a bordo como propietario minoritario). Y todo con la promesa de seguir desarrollando Sauber como un equipo de fábrica, muy similar a la asociación Sauber-BMW entre 2006 y 2009.

Es interesante señalar que el actual director general de Audi, Markus Duesmann, que impulsó la entrada de la marca en la Fórmula 1 a toda velocidad, fue jefe de desarrollo en el equipo BMW-Sauber entre 2007 y 2009 y todavía conoce las instalaciones de Hinwil de entonces como la palma de su mano.

El plan incluye seguir construyendo el chasis en Hinwil, donde todavía se encuentra uno de los túneles de viento más modernos de la Fórmula 1. La unidad de potencia se creará en las instalaciones de Audi en Neuburg y, por tanto, se desarrollará y producirá en suelo alemán. A diferencia de la hermana del Grupo, Porsche, que desarrollará gran parte del tren motriz en Inglaterra.

Berger, por su lado, cree que Audi tendrá éxito en la Fórmula 1. El jefe del DTM dijo en una entrevista previamente este año: "Audi tiene un excelente departamento de motores. Si Audi decide entrar en la Fórmula 1, confío en que den una buena impresión. Técnicamente, son buenos. En el DTM, su motor fue mucho más competitivo en algunos momentos que el de otros fabricantes."

Al igual que Porsche, Audi va a crear una nueva empresa para el proyecto de la Fórmula 1. Según la información de Motorsport.com, Adam Baker, a quien Audi contrató a finales de 2021 para "tareas especiales", será el director general. Baker trabajó anteriormente en BMW, donde conoció a Duesmann, y en la FIA, entre otros.

Otro candidato obvio para el puesto habría sido el actual jefe deportivo Julius Seebach, que como director general de Audi Sport tiene más experiencia en la alta dirección que Baker. Sin embargo, Seebach está a punto de ser sustituido como Jefe Deportivo y, según las investigaciones de Motorsport.com, ocupará un puesto de nueva creación en el departamento de desarrollo de Audi.