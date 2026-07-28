La audaz predicción sobre Aston Martin tras el gran avance de Hungría

El ex piloto de la IndyCar Series y comentarista de F1 TV James Hinchcliffe cree que la paciencia de Aston Martin pronto dará sus frutos, y respalda al equipo de Silverstone para convertirse en un habitual en los puntos tras el debut de su coche profundamente mejorado en el Gran Premio de Hungría.

Aston Martin soportó un inicio turbulento bajo la nueva normativa de 2026, llegando al fin de semana de Hungaroring 10º en la clasificación de constructores después de sufrir con el AMR26 inicial y problemas inesperados con su nueva unidad de potencia Honda. Pero un amplio paquete de mejoras aerodinámicas introducido en Budapest ofreció un rayo de esperanza para el equipo.

Aunque Aston Martin finalmente se quedó fuera de un puesto entre los 10 primeros el domingo, con Fernando Alonso y Lance Stroll terminando 13º y 14º respectivamente, el ritmo del coche de especificación B ha dejado a muchos optimistas.

Hablando en la emisión posterior a la carrera de F1 TV, Hinchcliffe explicó: "Si quieres mirar la historia y quieres mirar las estadísticas, no hay nadie mejor en esto que Adrian Newey, y esto es lo que Lawrence Stroll se propuso lograr.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Este era el equipo de ensueño que quería. Fue a por los mejores del negocio. Honda obviamente empezó con mal pie con estas reglas. Tienen una mejora en camino. Sabemos de lo que es capaz ese grupo. Han ganado muchos campeonatos, y recientemente. Así que, quiero decir, un comienzo difícil sin duda, pero la paciencia y el trabajo duro podrían potencialmente dar sus frutos.

"Creo que podrían sumar puntos con regularidad para el final de la temporada."

A partir del parón de verano, Aston Martin es 10º en el campeonato de constructores con un punto, logrado por Alonso en el Gran Premio de Mónaco después de que varios otros pilotos fueran sancionados. Está a 10 puntos de Williams, noveno.

Lo siguiente será el Gran Premio de los Países Bajos del 21 al 23 de agosto en Circuit Zandvoort.