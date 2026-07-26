Honda pone fecha para el estreno del nuevo motor que llevará Aston Martin

Honda anunció que pondrá en pista por primera vez su nueva unidad de potencia de Fórmula 1 durante un filming day de Aston Martin este miércoles en el Hungaroring.

Tras un alentador Gran Premio de Hungría, donde Aston Martin estrenó la especificación B de su AMR26 y mostró una clara mejora de rendimiento tanto en clasificación como en carrera, Honda aprovechará el filming day del equipo en el mismo circuito para hacer debutar su motor actualizado.

Inicialmente, Honda había previsto introducir las mejoras en su unidad de potencia durante el Gran Premio de los Países Bajos, la primera carrera tras el receso de verano de la Fórmula 1 y la primera oportunidad reglamentaria para hacerlo bajo el sistema ADUO.

Sin embargo, ahora anunció que el estreno oficial será en el Hungaroring, antes de que el nuevo motor dispute su primera sesión oficial de Fórmula 1 en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto.

"En Hungría hemos estado apoyando al equipo en la integración de la unidad de potencia. También hemos podido recopilar datos muy importantes que nos ayudarán de cara a la próxima carrera", explicó Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda.

"Ahora daremos el importante paso de introducir nuestra nueva especificación de unidad de potencia en los Países Bajos.

"Antes de eso, durante el filming day del miércoles, utilizaremos por primera vez el nuevo motor en el AMR26, antes de que comience el receso de verano".

Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda Racing Corporation. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll llevó a Aston Martin hasta la 13ª posición en Budapest, justo por delante de su compañero Fernando Alonso, quien logró acceder a la Q2 por primera vez en la temporada en una clasificación de gran premio. Esos resultados permitieron al equipo superar a Cadillac, Williams y Haas.

"Creo que fue un buen paso adelante, tanto en clasificación como en carrera. Sí, es una nueva base sobre la que trabajar para la segunda parte del año", dijo Alonso.

"La correlación es buena y las ganancias de rendimiento son las que esperábamos. Evidentemente, todavía estamos en una etapa muy temprana con este nuevo coche. Es un coche completamente nuevo, un concepto nuevo, así que probablemente todavía haya margen para seguir mejorando en la puesta a punto, la optimización y otros aspectos.

"Además, la próxima carrera será también con la actualización del motor, así que será una prueba interesante en Zandvoort para ver dónde estamos y por qué posiciones podemos luchar".