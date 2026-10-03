Antonelli apunta a un ataque agresivo con undercut en Malasia

Kimi Antonelli saldrá tercero en la parrilla del Gran Premio de Bahréin gracias a la penalización de cinco puestos en parrilla de Isack Hadjar, pero después de que Mercedes introdujera un paquete de mejoras de siete piezas en Sepang, las expectativas del piloto eran mucho más altas antes de salir a la pista. Ahora deposita sus esperanzas en aprovechar el potente undercut que este circuito puede ofrecer.

Antonelli parecía el hombre a batir después de lo que parecía ser una sólida sesión de FP3. Pero la clasificación se torció tanto para él como para su compañero de equipo después de que un déficit en recta y problemas con los neumáticos permitieran a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Hadjar escalar en la tabla de tiempos.

Antonelli terminó su sábado a medio segundo de Verstappen, mientras que George Russell acabó octavo (arrancará séptimo tras la penalización de Hadjar).

"Es mucho mejor de lo que esperaba", admitió. "Especialmente con solo un juego de neumáticos nuevos, no es fácil, así que obviamente cometí un error con los límites de pista, me fui fuera por subviraje.

"Pero creo que con una clasificación limpia, probablemente era posible ser segundo, quizá tercero en pista, pero no primero. Max fue un poco demasiado rápido para nosotros hoy."

Mercedes aún no puede confiar en el nuevo paquete

Hay incertidumbre en torno a las nuevas mejoras de Mercedes, algo de lo que también ha hablado el jefe del equipo, Toto Wolff. Y como Sepang ofrece una superficie de pista muy abrasiva con un calor intenso, a los pilotos de las Flechas Plateadas les ha resultado difícil establecer una comparación sólida con lo que ya conocen.

"Definitivamente hay mucho aprendizaje que tenemos que hacer sobre este paquete", continuó Antonelli. "Creo que la pista tampoco ayuda porque el asfalto es muy rugoso y hace tanto calor que los neumáticos se salen de las ventanas [de funcionamiento] después de dos curvas.

"Así que simplemente vas deslizándote por todas partes y eso nos complica la vida para entender este paquete. Tenemos una gran oportunidad mañana de sumar buenos puntos, con suerte incluso luchar por la victoria, y haré todo lo posible."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con la parrilla mezclada para la carrera de mañana, Antonelli espera apoyarse en la estrategia para compensar lo que pueda faltarle a su coche en ritmo de carrera.

"Creo que la estrategia va a ser realmente importante. Va a ser una carrera en la que atacaremos porque el undercut es increíblemente potente, así que creo que siempre que haya una oportunidad, deberíamos intentar quizá un undercut y tratar de maximizar nuestra oportunidad.

"Mañana podrían ser dos paradas, tres paradas, no lo sabemos, pero lo único que sabemos es que hará un calor abrasador ahí fuera."

¿Qué es un undercut?

Un undercut es el término utilizado para cuando un piloto perseguidor entra en boxes para montar neumáticos nuevos, con la esperanza de que, para cuando el coche que va por delante ingrese en boxes, la ganancia de rendimiento por rodar con goma fresca le permita adelantar.

Habrá una enorme diferencia de rendimiento entre neumáticos nuevos y usados gracias a la superficie de pista increíblemente abrasiva de Sepang. El tráfico será una consideración seria para los equipos, además de asegurarse de no entrar en boxes demasiado pronto y arriesgarse a una caída severa de rendimiento más adelante en la carrera.