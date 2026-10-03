Wolff revela que Mercedes sufre de problemas en Malasia que no habían tenido en todo el 2026

Mercedes trajo a Sepang un paquete de mejoras sustancial para el Gran Premio de Baréin de 2026, y se esperaba que el ritmo de las Flechas de Plata fuera muy bueno. Kimi Antonelli insinuó que había algo especial después de liderar la tercera sesión de entrenamientos libres, pero la clasificación resultó ser complicada. Toto Wolff cree que hay "algo más" que está lastrando el ritmo de su equipo.

El líder del campeonato, Antonelli , se clasificó en cuarta posición, en la segunda fila, mientras que George Russell saldrá desde una decepcionante octava posición. Tras una temporada en la que Mercedes ha sido prácticamente dominante, esto supone una sorpresa para el jefe del equipo.

"Es muy difícil de entender", declaró a Sky Sports F1. "El viernes nos ha pillado un poco desprevenidos con un comportamiento del coche que no habíamos visto en todo el año. Pero se puede decir que es muy complicado, ya que el asfalto es muy diferente al de todos los demás circuitos.

"Por la mañana pintaba muy bien. Ya sabes, parece que, al menos con Kimi, hemos dado un paso adelante en la comprensión del coche. La clasificación volvió un poco a lo que habíamos visto antes, simplemente sin rendimiento".

Se le preguntó con más detalle a qué comportamiento del coche se refería.

"Parece que tenemos mucha resistencia aerodinámica, porque es la primera vez que perdemos mucho tiempo en las rectas, sobre todo frente a Max [Verstappen]. Y luego, en las curvas de baja velocidad. En la curva 2, no somos capaces de girar el coche. Hay demasiado subviraje . Así que, en general, son cosas que no habíamos visto en todo el año".

Los monoplazas de Mercedes han sido e e muy eficientes esta temporada en circuitos en los que prima la potencia, ya que el W17 cuenta con una potente unidad de potencia y un impresionante rendimiento en las rectas. Por este motivo, se está señalando al paquete de mejoras.

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"Está pasando algo más. Y tenemos que entenderlo. Ahora estamos analizando los datos y poniendo nuestras mentes en común porque seguimos creyendo que la actualización funciona. Solo tenemos que entender por qué no funciona aquí".

La superficie abrasiva de la pista y el calor también podrían ser factores que influyan, pero lo que preocupa al austriaco es la magnitud de esta falta de ritmo.

"Es muy diferente, pero, en cualquier caso, esperas que se noten tres décimas y parece que perdemos tres, cuatro o cinco décimas la primera vez que nos quedamos fuera de los tres primeros en la pista. Es muy duro, pero supongo que encontraremos la solución".

Dado que la degradación de los neumáticos es otro punto débil que ha notado el equipo plateado este fin de semana, esta podría ser una carrera difícil para sus pilotos.

"No, nunca soy optimista", respondió Wolff cuando se le preguntó si el ritmo de carrera del domingo podría parecer mejor de lo que sugieren estos resultados de la clasificación. "Incluso si hubiéramos conseguido la pole con cinco décimas de ventaja, no me habría mostrado eufórico de cara a mañana.

"No sé en absoluto qué esperar mañana de la carrera con este calor. Podría ir mejor, podría ir peor. Ahora se trata de entender cómo se comporta el coche".