Se esperaba que Mercedes fuera muy competitiva en Spa y, por ahora, los tiempos dan la razón al equipo de Brackley. Andrea Kimi Antonelli ha cerrado en cabeza la segunda sesión de entrenamientos libres con casi dos décimas de ventaja sobre Lando Norris y alrededor de medio segundo sobre Max Verstappen. Pero la jornada de Mercedes, en realidad, no ha sido tan sencilla como podría sugerir el tiempo obtenido en la FP2.

En la primera sesión, Mercedes tuvo dificultades para encontrar el ritmo adecuado, pagando el precio de algunas decisiones de configuración que no dieron los resultados esperados. Sabiendo que en este circuito la gestión de la energía desempeña un papel fundamental, en comparación con Silverstone los ingenieros habían optado por una configuración aún más ligera, lo que, de hecho, permitía al coche ser muy rápido en las rectas.

Sin embargo, durante la primera sesión, los pilotos se dieron cuenta enseguida de que la configuración estaba demasiado cargada y que, desde el punto de vista mecánico, tampoco era la ideal, ya que los neumáticos tendían a patinar en exceso en el segundo sector, el más técnico y en el que se necesita un coche estable. "En general, había mucho deslizamiento [en la FP1]; no puedo entrar demasiado en detalles, pero realmente había mucho deslizamiento y me costaba ganar confianza con el coche", comentó Antonelli al final de la jornada.

En la FP1, Mercedes había optado por una configuración con menos carga aerodinámica Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Evidentemente, cuanto más patinan los neumáticos, más difícil resulta tomar la curva con agresividad, tanto en la entrada —donde no se consigue estabilizar la parte trasera como se desearía— como en la salida, donde el patinazo puede llevar incluso a consumir más energía de la prevista. Por eso, de cara a la segunda sesión, el equipo ha revisado por completo la configuración, interviniendo en diferentes ajustes mecánicos y optando por una configuración con más carga.

También hay que destacar que, tras la FP1, muchos equipos han seguido bajando la altura del monoplaza, consiguiendo carga aerodinámica en los bajos de forma eficiente. Al hablar tras la sesión de la tarde, Kimi confirmó que el equipo había modificado radicalmente el monoplaza entre las dos sesiones y que estas intervenciones habían ayudado efectivamente tanto en la vuelta rápida como en las series largas.

"Hemos cambiado por completo el coche porque en la FP1 nos costó mucho, más de lo previsto. El cambio ha sido positivo, pero, obviamente, aún queda mucho trabajo por hacer porque el Red Bull es rápido, el McLaren estaba ahí delante, así que hay que ponerlo todo en su sitio", añadió Antonelli, con el equipo de Woking a poco menos de dos décimas.

Cabe destacar que los equipos probablemente esperaban una pista con más agarre, hasta tal punto que la propia Pirelli, durante los análisis del jueves, observó una disminución del agarre de alrededor del 10 % respecto a lo esperado, un valor bastante significativo que puede haber alterado los análisis de los equipos, haciendo que la necesidad de recuperar carga se convirtiera de nuevo en un factor clave.

La configuración con mayor carga aerodinámica elegida para la FP2, que se sumó a los ajustes mecánicos Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Es evidente, al observar la vuelta de su compañero de equipo George Russell, que ha tenido dificultades durante toda la jornada, lo rápido que pueden cambiar las cosas. Por eso, Antonelli quiere seguir trabajando en esta dirección para liberar aún más potencial y asegurarse de estar delante tanto en la clasificación como en carrera, ya que se prevé que el resto del fin de semana sea en seco, tras haber desaparecido definitivamente la amenaza de lluvia.

"En cuanto al ritmo de carrera, me he sentido muy fuerte. El coche ha cambiado bastante entre las dos sesiones, así que habrá mucho que hacer durante la noche para estar listos para mañana y para el domingo", concluyó Antonelli.

Mercedes ha mantenido su fortaleza en las largas rectas, sobre todo en el primer sector, donde llega al final de Kemmel con el mejor tiempo parcial entre los equipos punteros. El verdadero avance, sin embargo, se ha producido en el segundo sector, donde ahora consigue ser más consistente en las curvas de velocidad media en comparación con la primera sesión.

También resulta interesante la forma en que el equipo utiliza el sistema híbrido en el resto de la vuelta, con un despliegue muy marcado antes de Pouhon para luego reducir la energía en el tercer sector, donde, no obstante, sigue ganando margen tanto sobre Ferrari como sobre McLaren. Antonelli parte ahora con opciones de victoria, teniendo en cuenta que también ha sido uno de los pocos pilotos capaces de completar algunas vueltas de larga duración en la FP2, registrando excelentes tiempos.